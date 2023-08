Federico Gutiérrez, candidato a la Alcaldía de Medellín, se retractó de las acusaciones que hizo en 2019 contra Andrés Cadavid, actual jugador de Envigado FC, tras un operativo de extinción de dominio que la Fiscalía realizó contra de la banda criminal ‘La Terraza’.

El exacalde de la capital antioqueña involucró en ese procedimiento al futbolista, quien para ese entonces militaba en el Independiente Medellín.

“La mención que se realizó respecto al ciudadano Andrés Cadavid no fue con el propósito de afirmar que él hacía parte o era integrante como jefe de esa organización criminal de La Terraza, sino simplemente que algunos bienes que estaban a su nombre habían estado afectados en el proceso de extinción de dominio mencionado”, Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín.

Tras la retractación, el defensa central habló con Q’HUBO y valoró las palabras del exmandatario. No obstante, manifestó que en su momento esas declaraciones lo afectaron tanto a él como a sus familiares. Cadavid reveló que el daño por sus afirmaciones sigue latente, sin embargo, siente tranquilidad porque se aclaró su situación y limpió su nombre.

¿Qué fue lo que pasó con Federico Gutiérrez?

Andrés le contó a Q’HUBO qué fue lo que sucedió hace cuatro años. “Lo que pasó fue que había un proceso de extinción de dominio donde de una manera fueron afectados uno bienes míos y el alcalde de ese momento, Federico Gutiérrez, apresuradamente sale a los medios de comunicación y hay un video en una rueda de prensa donde menciona a varios cabecillas de un grupo delincuencial y en eso me nombra a mí. En contexto, sale a relucir como si yo fuera testaferro y todo esto me afectó”.

“Todo el mundo sabe que yo soy un jugador profesional, que soy graduado de comunicación audiovisual. Lo mío es jugar al fútbol, siempre dar buen ejemplo”, Andrés Cadavid.

Y agregó: “me afectó bastante tanto mi vida personal como mi familia. Hoy gracias a Dios se da la retractación de entender que somos seres humanos, que uno se equivoca, pero tocó luchar bastante para que él saliera a retractarse y decir que yo soy un hombre de bien, que hay un proceso, pero no tiene nada que ver con que yo sea una mala persona como se dijo en su momento, sino que soy una persona de bien y eso me deja muy tranquilo, le doy gracias a Dios porque la verdad salió a la luz”.

¿Por qué fue relacionado con esa estructura criminal?

“De forma apresurada, de pronto con sus comunicadores, con su grupo que lo asesora. No sé qué fue lo que pasó. Yo salí demasiado afectado, casi me echan del Medellín, cuando iba por la calle a mi mamá y mi papá les gritaban cosas que no tenían nada que ver. Yo en todos los estadios del país cuando iba de visitante siempre gritaban ‘delincuente’, ‘testaferro’. Obvio me afectó a mí en una cantidad de cosas, yo porque soy fuerte mentalmente y porque sé y dormí tranquilo esa noche que él salió a decir eso, porque no era verdad, pero él no sabe la afectación tan grande que hizo conmigo en ese momento”.

El jugador paisa resaltó que por lo menos hubo justicia. “Dios sabe cómo hace sus cosas, se pudo después de una lucha lograr que él se retractara. Darle también las gracias por haber limpiado mi nombre. Yo soy muy criado a la antigua, donde la palabra y el buen nombre siempre deben salir adelante, que en ese momento me lo dañó totalmente”.

“Quedo con una gran herida”

Finalmente el jugador habló de las palabras del exalcalde. “Igual, se dio una retractación, pero no cura todas las heridas que se hizo. Con esta entrevista, no cura todo lo malo que hizo, pero le alivia a uno que la gente se pueda dar cuenta quién es Andrés Cadavid y toda la familia que me rodea”.

Andrés Cadavid, por medio de sus redes sociales compartió un mensaje de agradecimiento: “Hoy agradezco a Dios, porque después de tanto daño que me hicieron unas declaraciones de un servidor público y alcalde en ese momento, que jamás podrá repararse por todo lo que sufrí y viví; hoy el ex alcalde Federico Gutiérrez se retracta de que yo no soy jefe de ninguna estructura criminal“.