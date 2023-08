‘La Liendra’ y Nicolás Arrieta son dos creadores de contenidos muy conocidos (y polémicos) en Colombia. Ambos tienen pactada una pelea para el próximo primero de septiembre y este martes 22 de agosto fue el cara cara entre los dos.

Dicho evento se salió de control porque se fueron a las manos y dieron una imagen lamentable en toda Colombia. En redes se viralizó el video del agarrón que tuvieron porque Nicolás Arrieta le dio una cachetada con un libro a ‘La Liendra’.

(Vea también: “Cuando vengas acá pide blindadas”: Nicolás Arrieta amenaza a Westcol en vivo)

Este es el video:

El ‘influenciador’, que hace poco se fue de fiesta con Luis Díaz y otros famosos, subió unas historias a sus redes sociales pidiendo disculpas por el espectáculo y diciendo que Arrieta estaba drogado:

Luego, continuó hablando del comportamiento de Nicolás Arrieta e indicó que no aportó nada al evento que están llevando a cabo:

“Nunca aporta nada, ayer tenía que ir en sano juicio y llegó drogado. Frente a 25.000 personas y diciendo: ‘Que viva el sople, el tusi y la droga’, no, qué estás diciendo, estúpido. Lo de ayer no me representa para nada”.