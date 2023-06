Recientemente la pareja publicó en sus historias de Instagram el mal rato que pasaron en el aeropuerto al enterarse que por culpa de un error de la maquilladora perdieron dinero y también estuvo en vilo el viaje que iban a hacer parar celebrar un año más de vida del ‘instagramer’.

De acuerdo con sus declaraciones, al momento de comprar unos tiquetes lo hizo en la fecha equivocada y habría quedado la salida para un mes después.

“Por favor nunca me dejen comprar tiquetes a mí. Yo estaba abordando el vuelo Medellín-Bogotá cuando le pedí el favor a mi hermana que me ayudara con el ‘check-in’ Bogotá-Madrid cuando me manda un pantallazo y me dice: ‘Daniela compraste los tiquetes para julio'”, contó Duke.