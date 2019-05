View this post on Instagram

Hoy más que nunca, agradezco a aquellas personas e instituciones que ayudaron para que mi sueño fuera realidad. Porque entendieron, que el estudio para mi era tan importante como el futbol @millosfcoficial @deportivocalioficial @envigadofc @americadecalisa Gracias por ayudar a construir este sueño🙏🏽 Dios les pague…