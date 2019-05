“Estoy muy triste porque en Colombia pagan más por ver el Festival Vallenato, los Tigres del Norte en Facatativá, Silvestre Dangond, el Circo del Sol, Luis Miguel y hasta los palcos del Carnaval de Barranquilla. Esos los pagan altísimo. Sin embargo, hay un escandalete porque Colombia vs. Panamá vale 100.000 pesos”, reclamó Carlos Antonio Vélez en su programa de radio ‘Planeta Fútbol’ ante las críticas que recibió la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) por los altos precios de las boletas para ese partido, que se jugará el lunes festivo 3 de junio.

“A mí lo que no me cuadra es que se mantienen pidiendo partidos amistosos. ¿Y qué? ¿Lo quieren gratis? El montaje de un partido chimborrio como ese Colombia vs. Panamá vale un millón de dólares”, agregó el comentarista deportivo, que también criticó las comparaciones que se hicieron en las últimas horas de que salía más barata una boleta para la Copa América

Después de que este jueves la FCF anunciara los precios de las boletas para el amistoso, que van desde los 100.000 hasta los 390.000 pesos, diferentes sectores de la opinión pública se pronunciaron en contra, entre ellos periodistas como Javier Hernández Bonnet y César Augusto Londoño.

“Es un partido de poca monta, un partido de despedida para que la gente pueda ver a James y Duván Zapata, pero resulta que James y Zapata valen menos que los Tigres del Norte. Un palco para ver a los Tigres del Norte vale 4.5 millones de pesos, palcos de 600.000, 700.000 pesos en el Carnaval de Barranquilla, boletas de 350.000, 298.000, 246.000 pesos para Silvestre Dangond. Para eso sí nadie critica”, concluyó Vélez.

Este fue el editorial del periodista deportivo sobre el tema más discutido en las últimas horas en torno a la Selección Colombia: