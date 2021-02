green

“Le confirmo que el máximo accionista de Millonarios, Gustavo Serpa, no ha tenido ninguna reunión ni conversación con Falcao”, aseveró Gómez en la emisora, este martes.

Sin embargo, también hizo una salvedad y, como se escuchó en la señal en vivo, indicó que, si bien no ha existido un acercamiento reciente, esto no significa “que no pueda pasar”.

(Vea también: ¿Por qué los hijos de Falcao García no tienen nacionalidad colombiana ni argentina?)

Conversación de Falcao García con accionista de Millonarios

Desde hace semanas, hinchas se ilusionan con que ‘el Tigre’ llegue al equipo bogotano, en medio de los rumores que hay de que su actual equipo, Galatasaray (que estaría endeudado por, entre otros cosas, el salario del colombiano), lo querría fuera.

Es más, una confesión de Fredy Guarín aumentó el rumor, porque se volvió a dejar claro que el futbolista samario no descarta algún día vestir la camiseta del club ‘Embajador’ como jugador profesional, pues cabe recordar que ya la lució, cuando solo entrenaba allí .

Pero lo que más emocionó a muchos fue una declaración del máximo accionista de Millonarios en el ‘Vbar’, en enero. Y es que, aunque según Gustavo Gómez en la actualidad no se ha dado un acercamiento entre Falcao y el directivo, en el pasado sí existió.

“Sueño con esa posibilidad [de que Falcao esté en Millonarios] todos los días. Es más, hablé alguna vez con Falcao. […] No recuerdo en qué momento fue, iba para Turquía o Mónaco, no recuerdo la circunstancia, pero alcancé a tocar ‘base con él’, como se dice. Pero eso es un sueño y un anhelo que ojalá algún día se consolide y se dé”, dijo Sepa en el mencionado programa.

Aun así, el directivo de Millonarios también explicó en su momento que una llegada del ‘Tigre’ al equipo de la capital “va a depender única y exclusivamente de él”.

“Sería maravilloso”, puntualizó Serpa, emocionado, ante la posibilidad de que el colombiano del Galatasaray vista la camiseta de ‘Millos’.