green

La programación de la fecha 3 de la Liga BetPlay no estaba completamente finalizada porque aún no estaba definido en qué estadio oficiaría como local Millonarios en su partido contra el Once Caldas. Ya es sabido que la Alcaldía de Bogotá no prestará ninguno de los estadios de la ciudad hasta que se supere la alerta roja, por lo que el cuadro azul tuvo que buscar un escenario alterno, como lo hizo en la primera jornada cuando le ganó al Envigado en el Palogrande de Manizales.

Por obvias razones, los ‘embajadores’ no jugarían contra el club blanco en la cancha en la que es local. Finalmente, los dirigidos por Alberto Gamero recibirán al equipo manizaleño en el estadio de Zipaquirá.

La cancha de ese municipio cundinamarqués estuvo en el ojo del huracán esta semana. Allí se disputó el partido entre La Equidad y Nacional, pero con un campo de juego que no estaba en óptimas condiciones. Los protagonistas se quejaron de que un césped como el que encontraron aquel día era riesgoso para su integridad.

Millonarios vs. Once Caldas día y hora

Millonarios y Once Caldas jugarán el lunes primero de febrero a las 2:00 p.m. La transmisión del encuentro se llevará a cabo a través de Win Sports+, la señal prémium del balompié nacional.

Este será el regreso a las competencias del equipo azul luego de dos semanas. Su encuentro por la segunda fecha de la liga, contra el Chicó, fue aplazado ya que la Alcaldía de Tunja no permitió que se jugara en el estadio de la capital boyacense.

Este será el último partido de la tercera jornada. Dos se jugarán este viernes, otros cuatro se realizarán el sábado, mientras que dos más se disputarán el domingo. Deportivo Pasto tendrá descanso este fin de semana.

En las últimas horas se conoció que Fredy Guarín, volante de Millonarios, habría bajado siete kilos en la última semana y media.