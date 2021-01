El futbolista antioqueño confesó que le gustaría decirle adiós al fútbol profesional en Racing de Avellaneda, elenco argentino al que llegó en 2008 procedente de Atlético Nacional y del que partió hacia el Lejano Oriente en 2010.

En diálogo con el programa ‘Cómo te va’, conducido por el periodista argentino Marcelo Benedetto, el popular ‘Gio’ dejó ver que se irá de las canchas con 2 objetivos por cumplir.

“La espina que tengo es no haber estado en un Mundial con la Selección Colombia, y también me queda el dolor de no poder salir campeón en Nacional”, apuntó.