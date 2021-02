El Everton de Inglaterra espera mejorar el rendimiento irregular que ha tenido durante los últimos meses. Algunas veces gana otras pierde. El último encuentro que disputó, con James Rodríguez como titular, no consiguió ningún punto ante uno de los últimos equipos de la tabla de posiciones; esto provocó el enfado de Ancelotti con sus jugadores.

A pesar de tener a jugadores como Richarlison o Calvert o Calvert-Lewin, el equipo sufre el recambio cuando aquellos no están. Es por eso que Carlo Ancelotti no dudó en buscar más opciones que respalden su idea táctica y ayuden al equipo a ser más constante con buenas actuaciones.

De acuerdo con esto, el Everton ha oficializado la contratación de Joshua King, un delantero de 29 años que ha pasado por clubes importantes como el Manchester United. Esta es la confirmación del club en su cuenta de Twitter:

Debutó en 2009 y, desde ahí, ha tenido pasado por varios clubes. Borussia Monchengladbach y Hull City son algunos de ellos. También, ha participado en la selección de Noruega.

Acá las declaraciones del italiano, que se encuentran en la cuenta de Twitter de Everton:

🗨️ | “Josh King is the right kind of profile we needed. We were looking at him in the summer and he is going to improve our squad. We’re happy to have him.”

📺 Watch live: https://t.co/wd7zVKFAT1#EFC 🔵 #LEEEVE pic.twitter.com/Hx3s3Y1B24

— Everton (@Everton) February 2, 2021