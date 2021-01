green

Eso ha puesto a soñar a varios hinchas del equipo capitalino, al que recientemente llegó Fredy Guarín, quien también confesó haber hablado con Falcao García sobre la posibilidad de que ‘el Tigre’ vista algún día la camiseta del club ‘Embajador’.

Oficialmente, el futbolista colombiano del Galatasaray no se ha referido al tema, pero, incluso, se ha rumorado que el equipo turco lo quiere fuera y que otra de las posibilidades es que el jugador vaya para la MLS.

Falcao García, en Millonarios

De darse la posibilidad de que ‘el Tigre’ llegue a jugar con el equipo azul de Bogotá no sería la primera vez que vista esa camiseta. Hace más de 20 años estuvo entrenando con el club, pero no llegó a disputar ni un partido con ese onceno en el fútbol profesional.

Imágenes de ese momento se pueden ver en un video de una entrevista que le hizo Jorge Álvaro Peña, para ‘Saque de honor’, cuando el mismo periodista indicaba que, para ese momento, ‘el Tigre’ era “la gran esperanza del balompié colombiano”.

En esa conversación, Radamel Falcao, luciendo camiseta de Millonarios, recordó cómo empezó su gusto por el fútbol, pero además su sueño de algún día llegar a la Selección Colombia.

“Empecé jugando en el barrio, donde vivía, con los muchachos en Santa Marta. Mi papá [Radamel García] en ese entonces estaba jugando fútbol profesional y yo no tenía noción de lo que era eso, pero siempre me gustó el fútbol. Solo jugué porque me gustaba. Después, cuando fui creciendo, me di cuenta que mi papá jugaba, me empezó a interesar ir a los entrenamientos y él siempre me llevaba a todos lados. […] Me he preparado para eso y siempre mi anhelo ha sido estar en la Selección Colombia Sub-17, Sub-20 o profesional”, dijo, como se puede ver aquí:

“Falcao es fanático de Millonarios”: Loreli Tarón

Dicha entrevista no es la única que han revivido tras la posibilidad de que el futbolista samario sea contratado por el club capitalino. En Twitter pusieron a circular unas viejas declaraciones de su esposa, la cantante argentina Lorelei Tarón, en las que ella pronunció que él soñaba con algún día jugar en Millonarios.

Sucedió cuando en un espacio de RCN Radio le preguntaron si en un futuro era probable que ella se trasteara a Bogotá con su familia, para que su esposo cumpliera su sueño.

“¡Sí, seguro! Yo creo que en algún momento, ojalá… ojalá. A él le gusta; él siempre dice que quisiera jugar en algún momento en Millonarios”, expresó la artista, se puede escuchar a continuación: