Fredy Guarín ofreció una rueda de prensa este viernes y entregó varias declaraciones llamativas. Una de ellas les alegró el día a los hinchas de Millonarios. Se trata del momento en el que el exvolante de la Selección aseguró que ya habló con Radamel Falcao García sobre la posibilidad de que el goleador del combinado nacional vista algún día la camiseta del equipo del que es hincha.

Guarín puso de su parte y le recordó al ‘Tigre’ que durante sus carreras han hablado varias veces de lo mucho que les gustaría jugar juntos en Millonarios. El lunes pasado, el dueño del club ‘embajador’, Gustavo Serpa, también aseguró que alguna vez tocó el tema con Falcao, pero aclaró que para que se concrete la llegada de él al equipo bogotano es García el que tiene la última palabra.

La charla entre Guarín y el atacante se dio poco después de que el volante acordara su llegada con los directivos azules. “Cuando se oficializó lo de Millonarios hablamos (con Falcao), cruzamos unas palabras. Le dije: ‘Tigre, ya es hora que vengas. Yo ya estoy aquí’. Como siempre lo hemos hablado. Esperemos que no sea después de que yo ya me retire porque si no estamos jodidos“, confesó ante los medios de comunicación el exjugador del Porto y el Inter de Milán.

Pero la infidencia que reveló el popular ‘Guaro’ no se detuvo allí. El volante azul dio detalles de lo mucho que han hablado con el ‘Tigre’ a lo largo de los años sobre la posibilidad de jugar juntos en Millonarios.

“Espero poder compartir un día ese sueño porque siempre lo hemos hablado, desde que nos conocemos. Desde Argentina en 2005. Siempre que compartimos, tanto dentro de una cancha como afuera, hemos hablando de algún día poder jugar en Millonarios. Esperemos. Uno nunca sabe. Los sueños se cumplen“, concluyó Guarín.

En la misma rueda de prensa el volante comparó a Cristian ‘Chicho’ Arango con Falcao. “Veo mucho y detallo mucho al ‘Chicho’. Tiene una calidad que me recuerda al ‘Tigre’ Falcao cuando estábamos por allá en Porto”, manifestó Guarín.

Cabe recordar que el partido que tenía Millonarios contra Chicó por la segunda fecha de la Liga BetPlay fue aplazado porque la Alcaldía de Tunja no permitió que se juegue el encuentro en el estadio de la capital boyacense. De esta manera, el equipo dirigido por Alberto Gamero tendrá más de una semana de trabajo para prepara el duelo de la tercera jornada contra Once Caldas.

A continuación, en video, las declaraciones que dio el volante sobre ese tema: