La Selección de Brasil ya se encuentra en Barranquilla preparando el duelo por Eliminatorias mundialistas ante nuestra Selección Colombia, partido clave y que se da en un contexto favorable para los ‘cafeteros’.

En primer lugar, Brasil llega sin su máximo figura, Neymar Jr. quien sufrió una lesión en la pasada fecha de Eliminatorias ante Uruguay, al jugador de Al-Hilal se le suma el capitán Casemiro y el guardameta Ederson.

En las últimas horas, se rumoreaba sobre otra ausencia de peso en la ofensiva de la ‘Canarinha’ y así lo confirmó el mismo entrenador Fernando Diniz en rueda de prensa, se trata del delantero Gabriel Jesús, que no viajó a última hora a nuestro país para enfrentar a la Selección Colombia, ya que no se logró recuperar a tiempo de su lesión.

Desde el cuerpo técnico de Brasil, se espera que el jugador se recupere de cara al clásico sudamericano ante Argentina el próximo martes 21 de noviembre, duelo que se disputará en el Maracaná de Río de Janeiro.

Cabe recordar que la selección brasilera se ubica tercero con siete puntos, en la tabla de posiciones de las Eliminatorias, por detrás de Argentina y Uruguay, mientras que le siguen de cerca Venezuela y Colombia, ambos con seis puntos.

Update on Gabriel Jesus by Brazil manager Fernando Diniz. #arsenal

📹 @pedrotorre / ESPN at Granja Comary pic.twitter.com/Efp8Se9Unr

— Joao Castelo-Branco (@j_castelobranco) November 15, 2023