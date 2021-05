green

Egan, con las uñas, se aferra al liderato

Aunque podría verse como flaqueza, el manejo que Egan Bernal hizo de su camiseta rosada en la etapa 19 del viernes muestra que tiene pasta de campeón.

Así no esté tan pletórico como en la primera y segunda semana, Egan logró hacerse un colchón de minutos y segundos en los dos primeros tercios de la competencia, y los está administrando en la tercera semana, cuando la gasolina se acaba.

De todas maneras, Simon Yates está motivado y es el más fuerte del momento, pero tendría que descontarle a Egan los 2 minutos 49 segundos que los separaba este viernes para llevarse el título, algo que no es sencillo, si se tiene en cuenta la inteligencia de Egan y la entereza del equipo Ineos, con un ángel guardián como Daniel Felipe Martínez en buena forma.

Hablando de Martínez, el viernes ayudó de nuevo a Egan a cazar a quienes lo atacaron y a cerrar la brecha con Yates, que ganó la etapa; adicionalmente, el gran Dani no se descolgó mucho de su líder y le llegó algunos segundos más atrás, para conservar su séptima plaza en la general.

Ojalá Bernal saque su casta en la etapa de este sábado, que tiene tres puertos de primera categoría (el último en meta) y aproveche que dos de los puertos están a poco más de 2.000 metros de altura para que el cóndor de Zipaquirá siga sobrevolando el Giro hasta terminar, de rosado, en Milán.

Madrid, nuevo foco de paro nacional

Este viernes se cumplió un mes del paro nacional y lo que está sucediendo en Madrid, Cundinamarca, está llamando la atención de todo el país. En ese municipio se desataron fuertes enfrentamientos entre protestantes y agentes del Esmad.

A través de redes sociales se conocieron denuncias ciudadanas de que hubo heridos y que algunos de ellos tuvieron dificultades para ser trasladados a centros asistenciales.

La fuerza pública mostró en un video las bombas molotov con las que fueron atacados los uniformados en ese municipio de Cundinamarca.

James, por fuera de la Selección

Después de haber sido llamado, James Rodríguez fue ‘desconvocado’ por primera vez de la Selección Colombia, un duro golpe (¿y lección?) al ego del jugador, a quien muchos tildan de “arrogante” y “estrellita”.

Para los aficionados, será un fuerte revés para la intención de sacarnos la espinita de la debacle de la anterior cita eliminatoria y le hace a uno preguntarse quién estará detrás de esa decisión.

Por su parte, el jugador se mostró compungido, sorprendido y decepcionado, luego de que, dice él, ha “dejado hasta la vida por la Selección”. El jugador dice que no está lesionado. Grave error no traer a James quien, estrellita o no, siempre la bota toda en el campo y por lo general se echa el equipo al hombro. hay que esperar a que eso no le cueste a Rueda si llega a perder.

Crece tendencia de agresiones a azafatas

Esta semana, un informe en Estados Unidos indica que en el último mes se presentaron 477 agresiones de pasajeros a azafatas durante los vuelos en ese país, lo que significa una tendencia sin precedentes.

El domingo pasado, en un vuelo entre Sacramento y San Diego, California, una azafata le pidió a una viajera que se abrochara el cinturón y esta le propinó una golpiza que le tumbó dos dientes.

La agresora fue arrestada, mientras las aerolíneas quedan preocupadas por los ataques sobre el personal de a bordo.

Ir a vacunarse a EE. UU. cuesta un billete

Muchos colombianos han optado por ir a vacunarse en Estados Unidos contra el COVID-19, pero es un viaje que, si es para una vacuna de dos dosis, sale por más de 10 millones de pesos por persona, si el viajero llega a hotel y debe comer por fuera.

Es que un simple sándwich cuesta 4 dólares, un sixpack de ‘pola’ vale 10 dólares y una porción de pizza cuesta 1,30 dólares y con le precio de la divisa como está, castiga más el bolsillo.

Incluso así, muchos colombianos han viajado a vacunarse, es sí, sin costo, a ciudades como Nueva York y Miami, y de paso pasean.

El sexto vuelo del Ingenuity se vio truncado

El helicóptero Ingenuity, que acompaña la misión del módulo Perseverance, en Marte, no pudo completar su sexto vuelo, que era de 300 metros a 14 km/h y a una altura de 10 metros.

Por problemas en el sistema de navegación, la nave tuvo que abortar el vuelo a mitad de camino y logró aterrizar con solo 5 metros de desviación del punto de llegada presupuestado.

