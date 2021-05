green

Mientras las negociaciones entre el Gobierno y el comité del paro nacional avanzan lentamente (una nueva reunión está programada para el próximo domingo), se abrió otro frente de debate en el país, porque, se quiera o no, la Selección Colombia es un factor de movilización de masas, aunque en circunstancias más festivas.

La razón es que la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunció este viernes que desconvocaba a James Rodríguez, considerado por muchos unos de los pilares del equipo por ser uno de los jugadores ‘históricos’ y líder natural del grupo.

El mediocampista sorprendió pocos minutos después con un comunicado en el que dijo sentirse sorprendido y decepcionado por esa decisión. Pero fue más allá situándose claramente en la orilla opuesta de la del seleccionador Reinaldo Rueda: aseguró que no está lesionado.

El hecho, como es obvio, despertó la opinión de muchos que se lanzaron a plantear hipótesis sobre lo que en realidad puede haber detrás de esta aparente ruptura. Una conversación entre periodistas de Caracol Radio resumió los principales puntos de vista al respecto, aunque, como es natural en el mundo del fútbol, el número de miradas puede ser infinito.

“De una vez Rueda casar esa pelea [de no convocar a James Rodríguez] me parece duro”, dijo Pascual Gaviria al comienzo de la charla. “En este momento, con la figura de James y lo que significa, lo podría llevar simplemente a estar en el banco, a mirar el partido o a estar en el segundo [tiempo]. Pero me parece entonces que esto tiene algo de fondo de atrás, algo que pudo haber pasado en la fecha de eliminatoria pasada donde se dijo que en el camerino pasaron cosas”.

Para Gaviria, “esto tiene un poco más, porque prescindir de James simplemente porque no pueda estar en el primer partido, creo que no lo hace ningún técnico llegando. Entonces, en la eliminatoria empieza Rueda con bastante ruido y con una crisis, si se quiere, por el descarte de James para la fecha de Eliminatorias”.

Héctor Eduardo Chávez calificó la situación de “Bastante difícil” porque Colombia ya había perdido a Juan Fernando Quintero, “hombre que jugaría prácticamente en la misma posición de James”, por lo que ahora tuvieron que recurrir ahora a Edwin Cardona.

“También hay que considerar cuál fue el concepto y el análisis de los médicos de la Selección Colombia que le darían al técnico para decir: ‘No, él no está listo’”, consideró Chávez.

Gaviria insistió en que no cree que sea un asunto médico. “Con seguridad que no es un asunto médico, porque además si James dice: ‘Yo podría estar’ en el segundo partido de la fecha de Eliminatorias, pues él tenía ya eso no solamente por lo que siente como jugador, sino por la parte médica que le dice para la segunda fecha está listo”.

“Hay algo más porque en la fecha anterior de Eliminatorias hubo un ruido de que en el camerino, después de la derrota 6-0 hubo entre los jugadores enfrentamientos; entre los jugadores más históricos que llevaron el proceso con Pékerman y los nuevos jugadores”, recordó Gaviria.

Chávez se preguntó: “Si James ya sale con este comunicado, ¿usted, como Reynaldo Rueda, lo vuelve a llamar? Cuando un jugador sale con unas declaraciones como estas, uno como entrenador sí lo piensa dos veces: ¿sí se la va a jugar toda por mí, por el equipo? Hum. No sé”.

“Ahí los que pueden ayudar son los otros históricos para recomponer esa relación que parece rota por el comunicado y la no llamada a James. Ahí los que pueden ayudar son [David] Ospina, [Juan Guillermo] Cuadrado, incluso Falcao”, dijo Gaviria, y después soltó la frase que resume lo que pasa hoy en Colombia: “Mejor dicho, negociación: comité de paro y negociación Selección Colombia; estamos graves”.

En la emisora recordaron que Carlo Ancelotti, hace unos días, había dicho que James no estaba en le final de la temporada de con la Premier porque se estaba recuperando para estar a punto con la Selección Colombia. De hecho, el técnico permitió que James no estuviera en los últimos partidos del Everton para no arriesgar al mediocampista

“Se siente ninguneado. Yo también hubiera hecho pancarta, manifestación. Comité de paro”, terció Vanessa de la Torre. Es muy serio. Es una cosa seria que a usted le digan que médicamente no está capacitado para jugar. Eso tiene una repercusión seria”.