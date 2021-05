La cadena CBS News señala que lo preocupante de este tipo de agresiones es que se está convirtiendo en una tendencia de conductas inapropiadas de pasajeros durante los vuelos.

Esta es la agresión de la viajera; ocurrió en vuelo de la aerolínea Southwest, antes de aterrizar en la ciudad de San Diego, California, hace una semana.

Video obtained by CBS News shows the moment a Southwest Airlines flight attendant was punched by a passenger after asking her to keep her seat belt fastened during a flight from Sacramento to San Diego Sunday. https://t.co/gQusevodYC pic.twitter.com/oOYvPdwCFj

— CBS News (@CBSNews) May 27, 2021