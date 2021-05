green

Luisito Comunica llegó este jueves a Colombia, hizo una escala de seis horas en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, y eligió la ciudad de Cali como su primer destino en el país. El ‘youtuber’ mexicano, uno de los más famosos de habla hispana, quiso visitar la capital vallecaucana para cubrir las manifestaciones del paro nacional, que este viernes cumplen un mes.

Al influenciador se le vio durante la mañana acompañando el paso de las manifestaciones pacíficas en Cali y, como era de esperarse, su visita está generando comentarios de todo tipo. El mexicano es tendencia nacional en las redes sociales desde las primeras horas del día y conmovió a varias personas luego de que se subiera a una tarima para felicitar al pueblo colombiano por unirse de esa manera.

La mayoría de usuarios celebró que un ‘youtuber’ tan importante como él muestre lo sucedido en el país, pero algunas personas no lo vieron con buenos ojos, sobre todo las afines al uribismo. Ese fue el caso del tuitero Miguel Polo Polo y de la propia senadora María Fernanda Cabal.

Polo Polo se mostró molesto ante la posibilidad de que Luisito le dé determinado enfoque a sus videos sobre el paro nacional y calificó a los protestantes que están bloqueando vías como unos bandidos.

“Luisito me cae bien, pero si viene a hacer ver a los del bloqueo como unos justicieros sociales, cuando son unos bandidos que violan los derechos a la libre circulación, trabajo y salud de la ciudadanía, mejor que se regrese a Mexico. Suficiente tenemos con las ONG de Izquierda“, escribió esta mañana el activista.

La senadora María Fernanda Cabal vio ese comentario y se preguntó: “¿Quién lo patrocina?”, haciendo referencia al ‘youtuber’.

Luisito avisó desde la semana pasada que mostraría cosas buenas y no tan buenas de Colombia, al igual que aclaró que su visita no tiene tintes políticos. “No se va a dejar nada afuera. Se mostrará lo hermoso lo bonito que caracteriza a Colombia, lo no tan bonito. Aclaro de una vez porque ya sé cómo es la gente en estas situaciones. Cada que visito un nuevo país salen ‘un buen’ de noticias que le están pagando a Luisillo por promover, por limpiar. De verdad, yo estoy pagando todo. Desde raíz lo aclaro“, especificó días atrás.

