Luisito Comunica cumplió lo que anunció la semana pasada y este jueves llegó a Colombia. El ‘youtuber’ mexicano, uno de los más importantes de habla hispana, estará en el país durante varios días para grabar una serie de videos en los que mostrará cosas llamativas del mismo.

El influenciador aterrizó esta tarde en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, pero no se quedará en la capital del país. Luisito tenía una escala de 6 horas en la terminal aérea, para tomar un segundo vuelo a otra ciudad del país, aunque no quiso precisar cuál.

El mexicano se mostró muy feliz de estar en Colombia y destacó la infraestructura y organización del aeropuerto El Dorado. De igual manera, le llamó la atención la denominación de los billetes colombianos, que tienen muchos más ceros que los comunes en otros países del continente. El joven cambió poco menos de 200 dólares y le dieron 600.000 pesos colombianos.

Luisito también les mostró a sus seguidores varias botellas de aguardiente, para indicarles que este era un trago local muy tradicional. Minutos después cenó comida típica y optó por un mondongo y una arepa de chócolo, que fueron de su agrado.

El ‘youtuber’ tenía que comprar una ‘sim card’ para poder tener datos móviles en su teléfono celular y terminó pagando 150.000 pesos por 20 GB. El mexicano quedó con la duda de si había pagado más de lo normal por ese paquete de datos y sus seguidores le terminaron confirmando lo que para cualquier colombiano es obvio: el plan que adquirió se lo vendieron costoso.

Él habilitó una encuesta para que sus seguidores votaran si había pagado mucho por los datos y más del 70 % de los usuarios indicaron que sí.

Luisito avisó desde la semana pasada que mostraría cosas buenas y no tan buenas de Colombia, al igual que aclaró que su visita no tiene tintes políticos. “No se va a dejar nada afuera. Se mostrará lo hermoso lo bonito que caracteriza a Colombia, lo no tan bonito. Aclaro de una vez porque ya sé cómo es la gente en estas situaciones. Cada que visito un nuevo país salen ‘un buen’ de noticias que le están pagando a Luisillo por promover, por limpiar. De verdad, yo estoy pagando todo. Desde raíz lo aclaro“, especificó días atrás.

