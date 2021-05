green

La jornada tendrá 164 kilómetros con 3 premios de montaña de primera categoría, uno en plena meta, y cumbres a 2.000 metros sobre el nivel del mar, alturas en las que se desenvuelve habitualmente el colombiano Egan Bernal, líder de la general.

Será un recorrido en el que los rivales del zipaquireño buscarán atacarlo para arrebatarle la ‘maglia rosa’, ya que el local Damiano Caruso es segundo en la clasificación a 2:29, mientras que el británico Simon Yates es tercero a 2:49.

Hora y canal para ver la etapa 20 del Giro de Italia

Las acciones comenzarán a las 5:20 a.m., hora colombiana y se podrá observar en directo por televisión a partir de las 5:00 a.m. por ESPN y desde las 5:30 a.m. por el Canal Caracol en su señal abierta y de Youtube.

Perfil de la etapa 20 del Giro

Acá, la altimetría del recorrido y los detalles de los 3 premios de montaña:

Giroditalia.it

Primera subida

Categoría: primera

Extensión: 23,7 kilómetros

Promedio de inclinación: 6 %

Inclinaciones máximas: 2 tramos al 12 %

Giroditalia.it

Segunda subida

Categoría: primera

Extensión: 8,9 kilómetros

Promedio de inclinación: 7,3 %

Inclinaciones máximas: un tramo al 12 %

Giroditalia.it

Subida a meta

Categoría: primera

Extensión: 7,3 kilómetros

Promedio de inclinación: 7,6 %

Inclinaciones máximas: un tramo al 13 %