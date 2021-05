green

El desenlace de la Liga BetPlay del primer semestre sigue en vilo. El partido entre ‘azucareros’ y ‘pijaos’ estaba programado para este 14 de mayo, pero se canceló por tercera vez.

“Dimayor comunicará de manera oportuna la nueva programación del enfrentamiento“, indicó el rector del fútbol colombiano, en un escueto comunicado.

La determinación no solo implica que la fecha en que se recuperará el partido es incierta, sino que tampoco es posible saber cuándo se desarrollarán los demás encuentros:

“De igual forma, las fechas de las semifinales serán modificadas con la intención de mantener el Fair Play para todos los clubes que avancen a esta instancia”, agregó el comunicado.

En semifinales aguardan Millonarios y Junior, por una parte, y La Equidad espera rival entre tolimenses y caleños.

Con su decisión, la Dimayor dejaría claro que prefiere evitar que se repita lo sucedido en los partidos de Copa Libertadores de este miércoles. Sobre todo en Barranquilla, el juego entre Junior y River Plate se disputó mientras se escuchaban los estruendos de los choques entre el Esmad y manifestantes en cercanías al estadio Romelio Martínez.

Aunque no lo mencionó, también atiende el clamor de los futbolistas colombianos que se manifestaron a favor de las protestas y pidieron no jugar mientras no se calmara la agitación por el paro nacional.