La Selección Colombia inició con pie derecho su camino rumbo a la Copa del Mundo. Este jueves 7 de septiembre, la ‘Tricolor’ venció por la mínima diferencia a Venezuela en el Metropolitano de Barranquilla. La única anotación del compromiso llegó a través de Rafael Santos Borré.

Terminado el encuentro, Néstor Lorenzo atendió a los medios de comunicación junto a Jhon Arias. El entrenador argentino, que continúa invicto al mando de la Selección, se mostró conforme con lo mostrado por sus dirigidos y destacó la paciencia mostrada frente a un rival que enalteció el orden defensivo.

Asimismo Lorenzo reconoció que a veces es necesario sufrir los partidos para “aprender a ganar” y en dicho sentido enalteció el resultado, más aún sin haber contado desde el arranque con dos de sus máximas figuras en el mediocampo: James Rodríguez (ingresó en la segunda parte) y Juan Fernando Quintero (no jugó).

Balance del encuentro

Partido cerrado ante la Vinotinto: Me gustó mientras no podiamos abrir el partido, la paciencia. Después el atrevimiento y coraje que hubo para pasar y destrabar. Menos mal se dio el gol temprano en el segundo tiempo y mantuvimos la posesión y el dominio. El segundo tiempo fue un poco más tranquilo, pero en el primero Venezuela hizo un buen planteo y nos cerró los espacios. Nos complicó.

Es necesario sufrir: A veces hay que sufrir el partido, el carácter se forja sufriendo a veces. Venezuela no es un equipo fácil, es muy duro, tienen jugadores desequilibrantes arriba. Estos partidos nos dejan aprendizajes. Uno crece cuando gana, cuando pierde se aprende a no hacer lo que te hace perder. Hay que hacer qué hacer para ganar y para eso muchas veces toca sufrir. Me gusto el primer tiempo a pesar de las imprecisiones, las situaciones de ellos. Supimos sufrir y nos reinventamos en el segundo tiempo, tomamos el protagonismo. Me voy contento con eso. Tuvieron una clara y no la metieron.

Nerviosismo de los debutantes: Desde que estamos en estos nueve partidos, hemos marcado bastante, no nos faltó gol. En un solo partido, creo que fue, no marcamos. Tenemos muchas variantes, pero hay que consolidarlas. Todavía el equipo está en formación y hay muchos muchachos que jugaron recién su primer partido oficial de Eliminatoria, eso se vio reflejado en las imprecisiones. Otros cambiaron de club y no tienen minutos. Sabía que eso iba a influir, debía regularlo y a lo mejor nos podía pasar. Hablamos con el cuerpo técnico que esa era una posibilidad, la de estar imprecisos, pero fue también el nervio del debut de tantos jugadores, varios que por primera vez jugaron frente a su gente, no es fácil.

Opinión sobre los jugadores

Cuadrado no jugó lesionado: Juan tenía una molestia, pero no le impedía jugar. Por eso estuvo en campo.

Decisión de dejar a los “jugones” fuera: Es un lujo tener jugadores como James, Juanfer, Carrascal, Sinisterra en el banco. Las decisiones se evalúan en el proceso cuando uno estudia el partido, el planteo, hay que imaginar mucho. No siempre sale como uno quiere y dentro de las evaluaciones que hacemos, hay muchos ítems a tener en cuenta: posición, estado físico, compañeros, las sociedades. Hoy salió bien, si hubiera entrado Juanfer seguramente hubiese salido igual de bien. Hay que tomar decisiones y a veces no es fácil porque uno quisiera que todos los buenos jugadores estuvieran en campo, en el momento sale o no… Me cuesta no poner jugadores que quiero, que me encantan y serían diferentes. Sabía que sería un partido trabado, peleado y que tocaba trabajarlo. Por eso pensé que era el mejor equipo el que salió.

Titularidad de Santos Borré: Es un jugador que fue el ‘9′ en muchos de nuestros partidos y sabe lo que buscamos, lo que queremos, tirarse atrás, cómo llegar. Es un jugador que no tiene minutos y fue una decisión difícil. Me basé en lo hecho en el pasado, lo que hicimos antes de aquellos que se conocen para ejecutar un plan.