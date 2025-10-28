En los últimos días, mucho se ha hablado de que el Atlético Huila, uno de los equipos tradicionales en Colombia, podría dejar Neiva para cambiar de sede por la falta de atención por parte de la administración local, pues el escenario deportivo de la ciudad, el Guillermo Plazas Alcid, está en condiciones muy deplorables y por eso incluso no pueden recibir hinchada.

De hecho, para avalar esta situación, desde el equipo le pidieron una auditoría a la Dimayor para confirmar que no se puede jugar allí y este martes, 28 de octubre, salieron los resultados.

Y agregó: “Se recomienda una intervención estructural profunda o, en su defecto, la demolición total de las tribunas, dada la gravedad de las deficiencias detectadas y el riesgo que estas representan para la seguridad de los asistentes, jugadores y demás actores del espectáculo deportivo”.

Este es el comunicado completo:

Así las cosas, Atlético Huila no jugará más en este escenario deportivo hasta que se hagan las adecuaciones pertinentes por parte de la administración local, pero teniendo en cuenta que este escenario tiene estas condiciones desde hace un buen tiempo, puede tomar varios meses o incluso años.

Dónde jugará el Atlético Huila

De esta manera, Huila, que disputará los cuadrangulares semifinales de la segunda división junto a Jaguares, Cúcuta e Internacional de Palmira, buscará una nueva sede en los que pueda disputar sus compromisos como local, teniendo en cuenta que su primer partido, de hecho, será frente a Jaguares el viernes 31 de octubre a partir de las 4:00 de la tarde.

