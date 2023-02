Deportes Tolima ya le ‘ganó el ‘primer tiempo’ a Millonarios de un partido que aún no ha empezado y que, contrario al deseo de una buena parte de la hinchada ‘albiazul’, se definirá en el campo y no en los escritorios. El ‘Vinotinto y Oro’ recibió buenas nuevas con respecto a su determinación y ya tiene fecha y hora para dirimir en el terreno el choque frente a los bogotanos, por la cuarta fecha de la Liga.

El cotejo, según la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), finalmente se efectuará este miércoles 29 de marzo desde las 8:00 p. m., en el césped del Manuel Murillo Toro. Y aunque no se ha definido si habrá o no público, este hecho fue celebrado no solo por la dirigencia de la ‘tribu’, sino también por sus fanáticos, tras el negro suceso en el que un hincha le pegó al volante Daniel Cataño.

No obstante, la determinación no cayó bien en las huestes ‘embajadoras’. Así se podría interpretar tras la fuerte reacción del periodista Antonio Casale, de ESPN, quien a través de su cuenta de Twitter no ocultó su molestia por la determinación de reprogramar el duelo. Tal vez, lo que esperaba el comunicador era que se decretara el triunfo por la vía legal de su escuadra, lo cual no sucederá.

“Se juega porque se juega. El resto, sanciones tibias y se perdió la oportunidad histórica de poner un precedente con un castigo ejemplar al agresor. Conclusión: más de lo mismo”, publicó el comentarista en su perfil, que de inmediato recibió toda clase de respuestas, en su mayoría de hinchas del elenco ‘musical’, quienes salieron, sin exagerar, a ‘cobrarle’ al periodista por esta postura.

Casale fue uno de los periodistas que más insistió en que con este juego debía sentarse un precedente en el que se castigara al dueño de casa y su gente, con lo que debía ser, desde su óptica, una sanción ejemplar. Pero el hecho de que se haya tomado la decisión de ir al terreno justo después del comunicado emitido por el cuadro de Ibagué, ya hace ver el asunto como un triunfo de los ‘musicales’.

Lo que falta por definir, además de si habrá suspensión de las tribunas del ‘Coloso de la 37’, por lo que habría sido la aparente falta de garantías para llevar a cabo el compromiso, es si Cataño -quien cayó en provocación y le respondió el golpe al aficionado, identificado como Alejandro Montenegro- tendrá una suspensión prolongada; o solo las dos fechas que por reglamento recibirá por la tarjeta roja.

La última palabra sobre este asunto la tendrá el Comité de Disciplina del Campeonato, que ya se reunió y que en las próximas horas podría dar su decisión con respecto a este asunto, que tiene en vilo a los seguidores ‘Pijaos’: ansiosos de llenar de nuevo las tribunas del máximo escenario de los tolimenses, y de vivir la fiesta que un personaje que no los representa les impidió disfrutar, en una tarde primaveral.