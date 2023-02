Una información que se vio en ESPN Colombia con el periodista Francisco ‘Pacho’ Vélez, da como un hecho que Deportes Tolima y Millonarios jugarán el partido, que no se pudo llevar a cabo por la agresión de un hincha de los ibaguereños en contra de Daniel Cataño, que desencadenó en la falta de garantías que adujeron los jugadores del equipo bogotano. Sin embargo, esta decisión tendría matices y condicionantes especiales polémicos.

Según el periodista, que citó a una fuente oficial, sea de la Dimayor o de alguna de sus comisiones, los directivos de los equipos implicados llegaron a puntos en común y tendrían ya definido que se lleve a cabo el encuentro de la Fecha 4 de la Liga BetPlay 1-2023. Por esta razón, habría salido el comunicado oficial de los tolimenses, no adelantándose a los hechos, sino como consecuencia de lo acordado.

Pero la información del comunicador también dejó entender que, en el eventual partido, podría darse escenarios insólitos e inexplicables. Ya que se jugaría con público, a pesar de la agresión de un hincha y otras conductas indebidas de los aficionados, y Cataño también podría estar en cancha, a pesar de la roja que le sacaron por responder a la agresión.

¿Cómo así que Tolima y Millonarios sí jugarían, con público y con Daniel Cataño?

En una información exclusiva del programa futbolero, después de hablar del comunicado que envió Tolima para dar a entender que sí quería jugar el partido, invitando a Millonarios a pronunciarse de la misma forma, ‘Pacho’ manifestó:

“El partido de Millonarios y Deportes Tolima se va a jugar. Así como Deportes Tolima no ha ido a reclamar puntos, ni nada por el estilo, y declina esa posición que era prácticamente una decisión. Ahora Tolima cambia de opinión y Millonarios asume lo mismo, no reclamará ningunos puntos… Podría existir que uno u otro reclamara los puntos, la decisión a la que han llegado ambos equipos es; vamos a jugar el partido”.

Lejos de entenderse que no habrá castigo, el periodista aclaró que sí saldrán: “No quiere decir que la plaza de Ibagué no vaya a recibir una sanción; La va a recibir. Y no quiere decir que a Cataño no lo van a sancionar; lo van a sancionar. Inclusive, se ha estado pensando en 2 fechas…”.

Pero lo polémico viene después, ya que una cosa es que Tolima y Millonarios jueguen en las condiciones actuales; sin público, sin Cataño y como sería lógico. Pero pareciera que sería en un tiempo, o sea, que las sanciones para los responsables podrían haberse cumplido y jugar como si no hubiese pasado nada.

“¿Se jugará dónde? En Ibagué. ¿A puerta cerrada o a puerta abierta? Depende de si la sanción sale en las próximas horas y, cuando se programe el partido, Tolima ya ha cumplido la sanción. Habrá gente en las tribunas. De lo contrario, no”, dijo ‘Pacho’ Vélez a sus compañeros y abrió el debate.

Como una cosa es la información y otra es la opinión, el exárbitro y analista arbitral Rafael Sanabria compartió su postura y cuestionó a los clubes por acomodarse, a las autoridades del FPC por no imponer los castigos y al juez central por dar a entender que había garantías en el estadio y poner algo diferente en el informe:

“Me preocupa la forma como los equipos se están acomodando a que ninguno salga perjudicado. Yo pregunto: ¿dónde está el reglamento de Fifa? ¿Dónde queda el Código único Disciplinario de la Fifa y la Dimayor? ¿Dónde queda la Comisión Disciplinaria de la Dimayor?… El árbitro, cuando no tiene las garantías, cuando no existen las garantías, no puede permitir que el partido se inicie o se reanude. Y él árbitro tiene la facultad para no iniciar y suspender el partido”.

Sanabria continuó y explicó que el ingreso de un hincha a agredir a uno de los protagonistas da para una decisión apegada al reglamento; Tolima debería perder los puntos y ser castigado. Y si hay sanción a Cataño, por provocar y reaccionar, sería independiente del castigo al local: “Hay unas reglas, para eso está el Código Único Disciplinario, que dice que, si el hincha ingresó a la cancha y agredió a alguno de los árbitros, a alguno de los jugadores, a alguno del cuerpo técnico. Hay que identificar de qué equipo es ese hincha [para decidir y castigar]…”.

En ese punto intervino Nicolás Samper, para cuestionar esa decisión de jugar el partido, para poner en duda que se llegue a jugar con hinchas y con Cataño. Además, recordó que por invasiones de hinchas el Unión Magdalena perdió partidos con Bucaramanga y Junior:

“Es lo mismo, en este país, que se suspenda un partido por lluvia a que entre un hincha a agredir a alguien… No hay diferencia. Curioso, porque hay un par de antecedentes en Unión – Bucaramanga y Unión – Junior. A Unión le quitaron los puntos por invasiones de campo”.

Para cerrar el tema, ‘Pacho’ Vélez indicó que le habían informado que podrían tener como atenuante que el partido no se había iniciado y por eso no se estarían dando los puntos a pesar de la falta de garantías del local. Pero Rafael Sanabria respondió: “Millonarios, simplemente, dice que el reglamento me da las condiciones que, si yo no tengo garantías, no juego el partido. El reglamento está ahí y es para cumplirlo”.