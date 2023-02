Una difícil situación está viviendo un exjugador de Atlético Nacional. En las últimas horas se supo que habría sido denunciado públicamente por su expareja. En sus redes sociales, la mujer contó con detalles los maltratos que recibió por parte del exfutbolista que pasó por varios equipos del fútbol profesional colombiano.

Se trata de Jaime Córdoba, quien en el año 2008 fue campeón con el América de Cali y años más tarde paso al ‘Verdolaga’. En el 2010, el volante vallecaucano llegó al cuadro paisa proveniente de los diablos rojos en condición de préstamo. Sin embargo, su pasó por el club no es bien recordado, pues no tuvo el rendimiento esperado por la afición.

Luego de retirarse de las canchas, poco se supo de Córdoba. Sin embargo, hoy su nombre volvió a ser tendencia debido a los señalamientos por parte de su ex esposa. En su cuenta de Instagram, la mujer, que responde al nombre de Vivian García, reveló que por varios años ha sido maltratada tanto física como psicológicamente por parte del ex volante. En el video también adjuntó una grabación en la que Jaime intenta justificar su comportamiento. Así mismo hay audios con llamadas entre ella y el exjugador de Nacional. García también contó que lo ha demandado en dos ocasiones, pero el proceso no ha avanzado.

“Hace 4 años decidí separarme y poner un alto. Pero fue peor, la violencia psicológica aumentó a un nivel que me dejó hospitalizada 3 días con la mitad de mi cuerpo dormida con psicólogos. Medicada. Él me quitaba los niños para que yo volviera a casa y cediera a todo lo que él deseaba. Llamaba a mis trabajos para que no me dieran empleo. Insulta y amenaza mi familia cada que quiere. Y a mí me dice que me va a arrancar los pezones porque fue él quien me operó. Que me va a dejar calva. Que va a destruirme mi rostro”, aseguró Vivian en la publicación.