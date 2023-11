Este miércoles se confirmó que la Selección Colombia estará enfrentando a Venezuela el próximo 10 de diciembre en el estadio DRV PNK, casa del Inter Miami.

(Vea también: Dolor de cabeza en Brasil antes de duelo con Colombia: delantero es baja de última hora)

Este es el segundo partido amistoso confirmado para la Selección durante el mes de diciembre. El otro lo estará disputando el sábado 16 ante México en Los Ángeles, ninguno de los dos encuentros se llevará a cabo en fecha Fifa.

“Se disputa otro amistoso internacional #DRVPNKStadium. Colombia y Venezuela se enfrentarán en la cancha el domingo 10 de diciembre en nuestro estadio local. El emocionante enfrentamiento sudamericano está programado para comenzar a las 6 p.m., hora del Este (hora colombiana)”, fue el anuncio a través de las redes sociales.

Another international friendly takes on #DRVPNKStadium ⚽️ 🇨🇴🇻🇪

Colombia and Venezuela are set to battle it out on the pitch on Sunday, Dec. 10 at our home stadium. The thrilling South American matchup is scheduled to kickoff at 6PM ET.

Find out ticketing info and more details… pic.twitter.com/17MQCo6BSZ

— DRV PNK Stadium (@DRVPNKStadium) November 15, 2023