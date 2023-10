El Once Caldas de Manizales vive una semana agitada, pues el club, encabezado por el presidente Tulio Mario Castrillón, emitió este lunes un comunicado en el que anunciaba la salida del director técnico Pedro Sarmiento, sus colaboradores y también seis jugadores del equipo.

Además, a lo largo del comunicado se informó que se rescindió el contrato de manera unilateral y que, por ahora, las directivas del club no buscarán un cuerpo técnico en lo que resta del año, mientras que evaluará el rendimiento de los demás jugadores de cara a conformar el plantel del año 2024.

Este martes, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, Acolfutpro, respondió al comunicado del Once Caldas, afirmando que el presidente Tulio está violando flagrantemente los derechos de los futbolistas.

La respuesta de acolfutpro dio inicio con un fuerte rechazo a las acciones cometidas por el presidente del Once Caldas, expresando que: “el Art. 20 del Estatuto del Jugador de la FCF en el que se establece que: “Un contrato no puede rescindirse unilateralmente en el transcurso de una temporada salvo que medie justa causa”.

Siguiendo el comunicado, la entidad defensora de los futbolistas se resguardó en que: “No se puede despedir a un jugador por estar dentro de un conflicto colectivo cuya mediación está adelantando el Ministerio del Trabajo, con el apoyo de la OIT y de la Fifa”.

Finalmente, acolfutpro pide a las autoridades de trabajo y a la Dimayor que se investigue el caso y que, de la misma manera, se interpongan las sanciones correspondientes al presidente del club Once Caldas, que experimentaron ‘blooper’ en el partido contra Junior.

La respuesta ha generado opiniones divididas entre los aficionados del Once Caldas y en general de los usuarios que han podido comentar la publicación en redes sociales, pues algunos consideran que tanta protección a los jugadores solo conlleva que estos mismos no rindan con sus equipos y que se dediquen solo a cobrar el salario, además algunos otros respaldan la decisión del equipo, afirmando que los jugadores a los que se les rescindió el contrato no estaban a la altura de la exigencia de un equipo importante como el cuadro de Manizales.

