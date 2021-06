“¡Volvió VAR-sil! La pelota pegó en Pitana, los jugadores colombianos se quedaron parados, la jugada siguió, Firmino hizo el empate y después, vía Var, el árbitro argentino le dio el tanto a Brasil”, escribió el diario Olé en su cuenta de Twitter, una vez se consumó la acción que le dio el 1-1 parcial a la ‘Canarinha’.

Los comentarios de ese rotativo en contra de la Selección de Brasil y el árbitro Pitana no se limitaron únicamente a las redes sociales, ya que en su versión impresa también le dedicaron la portada al episodio que marcó la derrota de Colombia por 2-1 en su último partido de la fase de grupos.

“Es local, juega bárbaro y encima tiene ayudín”, tituló ese periódico en su versión física. Asimismo, asegura que el árbitro Pitana confundió a Colombia en la jugada y así favoreció a Brasil para que marcara su primer gol del partido.

Por su parte, la cadena TyC Sports se refirió a la jugada como un “desconcierto” en el que Pitana involuntariamente benefició a Brasil al dar juego luego del rebote y posteriormente buscó la ayuda en una “interminable revisión del VAR” que ayuó a la ‘Canarinha’.

Finalmente, el canal Tnt Sports no solo hizo referencia a las presuntas ayudas arbitrales en favor de Brasil, sino que se metió con Neymar, figura de esa selección, al publicar una foto del jugador tirado en el piso y con la frase: “No juega Brasil si no aparece esta foto”.

Medios y usuarios de redes sociales en Argentina se lanzaron a criticar a Pitana y a la Selección de Brasil, aunque, paradójicamente, el resultado favorable de la ‘Canarinha’ aseguró que el combinado de Lionel Messi no se enfrente con el de Neymar en una hipotética semifinal.

En cuanto a la Selección Colombia, más allá de la derrota, el equipo dirigido por Reinaldo Rueda aseguró su clasificación a cuartos de final del torneo, en donde enfrentará al primero (por ahora, Argentina) o al segundo (por ahora, Chile) del otro grupo de la Copa América.

Esto dijeron los medios argentinos:

¡VOLVIÓ VAR-SIL! 🇧🇷😱 La pelota pegó en Pitana, los jugadores colombianos se quedaron parados, la jugada siguió, Firmino hizo el empate y después, vía VAR, el árbitro argentino le dio el tanto a Brasil. Y en la última, lo ganó con gol de Casemiro 👉 https://t.co/L90PqxpnjJ pic.twitter.com/OiL7wXvuW4 — Diario Olé (@DiarioOle) June 24, 2021