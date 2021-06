La controversia surgida en la derrota 2-1 de la Selección Colombia ante Brasil en la cuarta fecha del grupo B de la Copa América dio para todo tipo de interpretaciones, pues el tanto con el que los auriverdes consiguieron el 1-1 parcial estuvo precedido de un toque involuntario del árbitro a la pelota.

Y aunque el reglamento dice que en este caso se debe interrumpir la contienda y reanudar con bola a tierra a favor del equipo que la transportaba, Javier Castrilli, apodado ‘el sargento’ por su aparente rigurosidad, consideró que estuvo bien que Néstor Pitana, su compatriota, dejara seguir la acción porque el esférico continuó en poder de Brasil.

“Cuando el balón pega en el árbitro, se debe cortar el juego si el balón cambia de equipo o genera oportunidad manifiesta de gol. Hubo pésima ubicación de Pitana, pero el balón fue a la punta y la posesión siguió siendo del mismo equipo”, trinó a modo de explicación.

En consecuencia, respaldó lo decretado por el silbato del compromiso al convalidar el tanto.

“No es sencilla la jugada, pero le doy la derecha a Pitana, más allá que en general para mí no dirigió bien”, declaró posteriormente en Radio Mitre, de su país.

Sin embargo, reconoció en el mismo medio que se trató de una situación confusa: “Se tiene que revisar la jugada en Fifa, porque en el reglamento hay puntos oscuros”.

Por último, de nuevo en su cuenta de Twitter, reclamó por una tarjeta roja directa para Wilmar Barrios por una infracción a Neymar que Pitana resolvió mostrando amarilla.

“Lo de Barrios a Neymar es expulsión directa; que no nos quieran engañar. Mal, Pitana”, concluyó.

Con la caída, Colombia quedó con 4 puntos y la clasificación asegurada a los cuartos de final, pese a que en la última jornada no tendrá acción.

Acá, los conceptos del exárbitro que pidió roja para Wilmar Barrios:

#Ahora #SuperMitre Javier Castrilli, ex árbitro: "No es sencilla la jugada, pero le doy la derecha a Pitana, más allá que en general para mí no dirigió bien". pic.twitter.com/ZeLxRDGt4R

