En su página web, la Conmebol expresó que difunde el video del grave error que cometieron los árbitros colombianos del VAR en el partido de Uruguay frente a Paraguay, válido por las eliminatorias mundialistas rumbo a Catar 2022, como material de carácter didáctico que sirve como aclaración y descripción de situaciones relacionadas al fútbol.

En el video, que revela lo que hablaron los árbitros Nicolás Gallo y Miguel Roldán con el juez central del partido Wílmar Roldán, un analista de la Comisión de Árbitros de la Conmebol comenta porque los colombianos cometieron un error, el cual les valió el duro castigo de ser suspendidos por tiempo indefinido.

“Listo, quiero ver el offside (fuera de lugar). ¿Cuál sancionaron el primero o el segundo? Ah, cuando remata… Sigue, sigue, sigue… Esta, en el momento que patea… No, está en fuera de juego. Wílmar chequeo completo, puede reanudar, fuera de juego”, se escucha en el audio del VAR que ratificó equivocadamente la decisión de uno de los líneas de anular el gol de Jonathan Rodríguez por un supuesto fuera de juego.

Antes de escuchar el audio que involucró en un grave error a Nicolás Gallo y Miguel Roldán, el analista arbitral determinó el error en el que cayeron los colombianos.

“En este caso el jugador no interfiere, no participa y no gana ventaja en su posición, y no debe ser sancionado. El VAR debería haber buscado ángulos y velocidades para evaluar la posición del jugador a fin de determinar que no hubo infracción. Decisión arbitral incorrecta”, expresó el experto, que también dio su opinión sobre otras jugadas polémicas entre Uruguay y Paraguay.

Audio de árbitros colombianos que perjudicaron a la selección Uruguay