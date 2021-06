Carlos Antonio Vélez explicó en ‘Planeta fútbol’, programa del canal Win, que el árbitro argentino Néstor Pitana se equivocó interpretando el reglamento a la hora de dirigir el compromiso.

La Selección Colombia ganaba 0-1 con un golazo de chalaca en el décimo minuto, pero en el 77 el balón le rebotó al juez y Brasil empató, lo que desconcentró a los dirigidos de Reinaldo Rueda, que se dejaron remontar en el minuto 99.

En ese sentido, el periodista señaló que el silbato falló porque la norma indica que cuando la pelota lo toca, debe haber bola a tierra y frenar la acción, y que no era necesario acudir al VAR.

“El reglamento es taxativo [que no admite discusión], no da lugar a interpretación. Perdimos, pero queda constancia de que la ley es clara… Yo tenía la conclusión de que Pitana no era un árbitro fiable ni confiable, y lo dije al principio del partido”, apuntó.

Vélez pide protesta de los directivos de Colombia

Posteriormente, dijo que los dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol, encabezados por Ramón Jesurún, su presidente, deben alzar la voz al respecto.

“Voy a hacer un llamado público, con todo respeto para el señor Jesurún, debe sentar una posición; sé que no servirá para nada y que usted, Ramón, es compadre y amigo de Domínguez [presidente de Conmebol], pero debe actuar como defensor de la patria futbolera”, manifestó inicialmente.

Acto seguido, agregó: “No sobra un escrito que invite a pensar que no hay alcahuetería ni complicidad de la Federación Colombiana de Fútbol con esto; se debe sentar un precedente. Ya es hora de que su posición en Fifa se haga sentir en la Conmebol porque no hay derecho a que nos pongan a este mismo árbitro 2 veces seguidas, que protejamos el tema pensando en las Eliminatorias”.

Y cerró subiendo el tono: “Que no vayan a creer que no sabemos cuándo nos están metiendo la mano al bolsillo o nos crean idiotas, tontos, imbéciles… que no sabemos lo que está pasando alrededor”.

Con esta caída, Colombia quedó con 4 puntos y la clasificación asegurada a los cuartos de final de la Copa América, pese a que en la siguiente jornada no tendrá acción.

“El resultado fue injusto”: Vélez

En video, el analista destacando lo hecho por el cuadro tricolor: