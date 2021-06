En la noche de este domingo, la Selección Colombia perdió su invicto en la era Rueda y su primer partido en la Copa América 2021, luego de caer 2-1 con Perú.

El seleccionado nacional no tuvo un buen partido y como era de esperarse, el comentarista deportivo Carlos Antonio Vélez dio su opinión respecto al juego y el funcionamiento individual de los futbolistas colombianos.

En el programa Planeta Fútbol de Win Sports, Vélez apuntó específicamente contra 5 jugadores que, para él, han decepcionado y no funcionan en la Selección Colombia.

Uno de los criticados fue el defensa central Yerry Mina, del cual aseguró es un peligro en las 2 áreas. “Hay jugadores que definitivamente no. He dicho que Mina es un peligro en las 2 áreas, y evidentemente es un peligro en las 2 áreas. En el área contraria, de cabeza, te mata y en el área propia también. Y no lo digo por el autogol”, expresó en Planeta Fútbol.

“Lo digo porque no me da confianza, no genera seguridad, porque es un jugador con unas limitantes eternas desde el punto de vista técnico. Increíble que una persona como él, que ha jugado en Barcelona, que juegan en la Liga Premier, no quiera contratar a un hombre que le ayude a resolver problemas de posicionamiento, de actitud corporal y manejo del cuerpo, que es fundamental a la hora de enfrentar un mano a mano”, agregó Vélez sobre Yerry Mina.

Luego de la derrota contra Perú, Colombia quedó en la segunda posición del grupo de la Copa América con 4 puntos en 3 partidos jugados. Brasil comanda la zona con 6 puntos de 6 posibles, mientras que la selección inca ascendió al tercer puesto (3 puntos), Venezuela es quinto (2 puntos) y Ecuador, último (un punto).

El próximo miércoles a las 7 de la noche, la ‘Tricolor’ enfrentará a Brasil y finalizará sus partidos de la fase de grupos, que con los 4 puntos hasta el momento podría clasificar a cuartos.

