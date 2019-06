“No generó opciones de goles reales, no puso frente al arquero chileno una amenaza real, concreta. […] A Colombia le faltaron ideas, estrategias y fórmulas para generar ocasiones de anotar. […] El desempate por penaltis resultó ser un castigo para la inoperancia creativa y ofensiva de Colombia”, añadió el comunicador en El Tiempo.

Meluk, además, culpó al técnico Carlos Queiroz de la derrota del onceno nacional, pues considera que los cambios que realizó en el segundo tiempo fueron “discutibles”.

Algo similar opinó Antonio Casale, que en su análisis para El Espectador sobre el encuentro señaló que el técnico de Chile, el colombiano Reinaldo Rueda, “planteó mejor el partido y lo leyó mejor en el durante”.

“[ Rueda] entendió que Colombia tenía cuatro laterales centrales, le hizo angosta la cancha en tres cuartos, lo abrió, y empezó a moverlo a lo ancho de la cancha, y así le causó daño. Aún así, no sacó figura a David Ospina. Y el técnico [del equipo] colombiano, [Queiroz], creo que no logró planear bien el partido, teniendo en cuenta lo que Chile podía tener; perdió la mitad del campo y cuando la quiso recuperar no entendimos el cambio: sacó a Matheus Uribe, que no era brillante, pero algo de marca tenía, y metió a Edwin Cardona. ¡Uno no puede atacar si no tiene la pelota! Se le abona la intención, y los cambios son para mejorar, pero esta vez no salió”, aseveró.

Casale también se refirió a que Chile tuvo como figura a Arturo Vidal, que “jugó a sus anchas tras los cambios de Colombia”, mientras que en ‘el conjunto cafetero’ no hubo un jugador destacado.

Y es que para el columnista de El Espectador, James Rodríguez debió ser el Vidal de la selección nacional, pero “estuvo perdido”.

Eso se escucha en el siguiente video con la opinión completa de Casale sobre el partido, del que también se refirió al VAR, al cambio de Falcao García por Duván Zapata —“se perdió al mejor cobrador de penaltis que es Falcao”, dijo—, y a Wilmar Barrios —para él, el mejor jugador de Colombia en la Copa América, aunque contra Chile “no tuvo su mejor” presentación—. Asimismo, habló de otros temas del evento deportivo, como las selecciones de Brasil y Argentina, que se enfrentarán en la siguiente ronda.