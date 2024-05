En una entrevista con el canal digital ‘El triángulo del café’, el actor bogotano contó el problema que tuvo con Fernando Gaitán hace varios años, en una de sus producciones más exitosas.

Serrato, que interpretó a Gustavo Olarte en ‘Yo soy Betty, la fea’, confesó que fue vetado por el libretista por renunciarle inesperadamente y que, incluso, lo iban a multar en RCN.

“Yo llevaba tres años vetado por nuestro amado Fernando Gaitán, yo lo amo y lo respeto, pero mi relación con él fue tormentosa. Sin embargo, trabajé con él en ‘Café’, ‘Yo soy Betty, la fea’ y ‘Hasta que la plata nos separe’“, dijo en un principio.

Serrato contestó que el veto se dio en la novela ‘Hasta que la plata nos separe’, cuando decidió pasarle la carta de renuncia a Gaitán, debido a que lo llamaron para un papel en ‘Sin tetas no hay paraíso’, en España.

“La vetada fue porque haciendo ‘Hasta que plata nos separe’ me gané para hacer ‘Sin tetas no hay paraíso’ en España, para ser el malo, la rata, y yo me iba para España”, precisó.

Y añadió: “La mánager me dijo: ‘usted le renuncia a Gaitán’. Gaitán nunca me dio cita. Un día venía y lo paré para decirle que el lunes ya no estaba, eso fue gravísimo porque en los contratos se viene RCN a meterme la multa de 40 millones de pesos, abogados… La mánager se abrió, una cosa nefasta”.

Lo curioso de la historia es que finalmente Serrato no viajó a España para actuar en ‘Sin tetas no hay paraíso’ por falta de documentación, comentando que el Canal RCN decidió ignorar la multa como parte de la buena relación que tenían.

“RCN me dijo: ‘sabe qué, a usted lo conocemos, usted trabaja muy bien y merece ir a España. Váyase, no le vamos a meter ninguna multa’. Esos son momentos en los que digo que me tienen consideración y de verdad lo agradezco… Salí y nunca viajé a España, la mánager se descuidó y nunca envió los papeles”, concluyó.

