J Balvin (a quien no dejaron entrar a una tienda en Estados Unidos) tiene una preferencia por los carros de reconocidas marcas como Ferrari y también Land Rover. “No me gusta presumir, no es mi estilo, pero acá hay algunos juguetes”, le dijo J Balvin a Architectural Digest en una entrevista.

Por ejemplo, allí se puede ver un amplio garaje con un Ferrari Testarossa, que él califica como uno de los más emblemáticos de la marca. Además, se ve un Land Rover Defender.

A continuación verá el video, que fue publicado por la cuenta de YouTube de Architectural Digest México y Latinoamérica (minuto 8:51):

Carros que J Balvin ha tenido

Estos son algunos de los automóviles que J Balvin ha tenido:

1. Ferrari Testarossa: es un vehículo en forma de cuña que, como dice en la página oficial de la marca, cuenta con un motor V12, potencia máxima de 287 kilovatios, velocidad de 290 kilómetros por hora, aceleración de 5,8 segundos entre 0 y 100 kilómetros por hora y pesa 1.506 kilogramos.

2. Land Rover Defender: se caracteriza por ser resistente y cómodo, así lo detallan en el sitio web de Land Rover. Además, tiene una velocidad máxima de 175 kilómetros por hora, aceleración de 10,2 segundos entre 0 y 100 kilómetros por hora, faros LED, palanca de cambio y volante de piel estándar. Por supuesto, estas características dependen del modelo que se elija.

En un informe realizado por Univision, estos son otros carros que J Balvin ha conducido. De los más destacados se encuentran autos de la marca Mercedes y, nuevamente, de Ferrari.

3. Mercedes AMG G63: según la página oficial de la compañía, este es una versión de un clásico todoterreno y tiene sistema antibloqueo, control electrónico, alerta de colisión frontal, frenado autónomo, sistema con asistente de frenado, entre otros.

4. Ferrari 458 Speciale: este vehículo ofrece emociones de conducción extremas, así se indicó en el portal oficial. El modelo 458 Speciale tiene un motor V8, potencia de 605 caballos a vapor, velocidad máxima de 325 kilómetros por hora y pesa 1.395 kilogramos.

5. Ferrari 812 Superfast: se caracteriza por ser un vehículo rápido, ya que tiene una aceleración de 340 kilómetros por hora, aceleración de 2,9 segundos, motor V12, potencia máxima de 800 caballos a vapor y pesa 1.525 kilogramos, según Ferrari.