Según un comunicado de la Universidad de Oxford, la vacuna de AstraZeneca mostró “un 79 % de eficacia contra enfermedades sintomáticas y un 100 % de eficacia contra enfermedades graves”, ambas en referencia a la COVID-19.

El informe indicó cómo fue el procedimiento: “En el ensayo, que reclutó a más de 32.000 voluntarios a través de todos los grupos de edad, los participantes recibieron dos dosis estándar de la vacuna AstraZeneca o una vacuna placebo, en un intervalo de cuatro semanas”.

Estas pruebas se desarrollaron tanto en Estados Unidos como en Chile y Perú; sin embargo, se sumaron a los datos recogidos en Reino Unido, Brasil y Sudáfrica.

Este es tuit de la Universidad de Oxford:

#OxfordVaccine good news.

Further study of the #OxfordVaccine in US populations shows that the vaccine remains highly effective and safe, preventing severe disease & death from #COVID19.

— University of Oxford (@UniofOxford) March 22, 2021