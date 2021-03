Este fin de semana fueron cientos de miles los colombianos que decidieron aprovechar el puente festivo para dejar sus ciudades de residencia y viajar a otras regiones del país. Santa Marta fue una de la zonas de la Costa Atlántica que más turistas recibió este fin de semana, sin importar que la capital del departamento del Magdalena esté viviendo semanas tensas por el constante incremento en los casos confirmados de coronavirus.

A los colombianos de diferentes regiones del país que viajaron a Santa Marta este puente festivo no les preocupó mucho un posible contagio de la enfermedad. Así quedó confirmado por las enormes filas que se registraron desde la mañana de este domingo para ingresar a diferentes playas de esa ciudad, sobre todo las de El Rodadero.

Lo peor de todo es que, en algunos casos, los turistas no respetaron del todo las medidas de prevención. A algunos visitantes se les vio sin usar bien el tapabocas o relajando las acciones preventivas cuando ingresaron a las playas.

Los habitantes de Santa Marta se quejaron de la situación. Varios samarios lamentaron en redes sociales que su ciudad tuviera tales aglomeraciones en el mismo momento en el que esta tiene a su sistema de salud al borde del colapso.

Desde hace un par de semanas, Santa Marta es una de las ciudades que más nuevos casos de COVID-19 registra día a día en el boletín emitido por el Gobierno Nacional. Por ejemplo, para el de este domingo, la capital del Magdalena fue la quinta con más infectados detectados: 358.

A continuación, algunas fotos y videos que se conocieron de las enormes filas que se presentaron para ingresar a las playas de Santa Marta este domingo:

Este es el ingreso a la playa del Rodadero en Santa Marta.

El #COVID no se ha ido y no nos estamos cuidado. Las autoridades de los municipios turísticos deben hacer cumplir los protocolos de bioseguridad. Apostémosle a un turismo que proteja la vida, no bajemos la guardia. pic.twitter.com/MSr2qNCpcz

— Horacio José Serpa (@HoracioJSerpa) March 21, 2021