Buenos días a todos, estoy muy feliz de recibir tantos mensajes lindos llenos de buena energía al recibir las rutinas. Lo hago día de por medio para no aburrirlos pero las rutinas son bien completas para que las puedan variar. Besitos y por favor quedarnos en casa. 1. 3 series de 15 por cada lado. 2. 3 series de 15 a 20 por cada lado. 3. 3 series de 25 por cada lado. 4. 3 series de 10 saltos. 5. 3 series de 20 repeticiones. 6. 3 series de 25 por lado, abdomen. Pueden usar algo para reemplazar el peso. 7. 3 series de 25 por lado, pueden hacerlo con botellas de agua. 8. 3 series de 20, pueden usar botellas de agua o algo de peso. 9. 3 series de 20, pueden usar una escoba o trapeador. 10. 3 series de 20 por lado, pueden usar una botella de agua llena. 11. 3 series de 10, si no tienen la rueda pueden hacer abdomen normal. 12. 3 series de 15 por pierna. 13. 3 series de 20, pueden usar algo de peso. 14. 3 series de 25 con botellas de agua llenas. 15. Al final PURO AMOR DEL BUENO