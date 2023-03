Existe un documental llamado ‘Guy gives up added sugar and alcohol for 1 month’ que traducido significa ‘Un tipo deja el azúcar añadido por un mes’ y su protagonista, Sacha Harland, un holandés de 22 años, experimentó varios cambios en su cuerpo al poner en práctica el reto. Aunque el documental se estrenó hace varios años, las dudas sobre qué ocurre en el organismo al hacer esto continúan vigentes.

De acuerdo con una publicación de la BBC, donde se recopiló lo que ocurre en el documental, Harland en la primera semana tuvo síntomas de abstinencia, se sentía cansado y hasta con hambre porque eliminar el azúcar refinada de la dieta es un proceso que conlleva tiempo, pues pese a que se deje de consumir radicalmente, hay residuos que están en el cuerpo luego de muchos años de injerencia constante.

Cómo reacciona el cuerpo al dejar de consumir azúcar

Según citó el portal Mejor con Salud, una investigación de la Universidad de Barcelona que contó con expertos del Centro de Investigación Biomédica en Red de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición, en Madrid, y de la Universidad del Pacífico, en California, el azúcar es uno de los principales causantes de enfermedades cardiovasculares así como del sobrepeso, pero también retrasa el metabolismo.

Por eso, de acuerdo con Harland, quien vivió de primera mano lo que representa dejar de ingerir azúcar refinada en alimentos como galletas, caramelos, postres y bebidas azucaradas, uno de los resultados más significativos fue que al terminar el mes del reto se sentía con mucha más energía y era más sencillo levantarse de la cama en la mañana.

Asimismo, el portal citado destaca que al dejar de comer azúcar el cuerpo empezará a recibir mejor los demás nutrientes y los alimentos saciarán realmente las ganas de comer.

Por otro lado, en un video publicado en TikTok por la cuenta ‘Badabun’ se resalta que otro beneficio bastante notable es la pérdida de peso, pues al dejar de ingerir tantas calorías el cuerpo empezará a gastar la energía que proporciona la grasa.

En ese sentido, el efecto es una pérdida de grasa abdominal y según el video, hasta la forma del rostro cambiará teniendo una apariencia más delgada. Pero eso no es todo, tal como publicó Mejor con Salud, la piel también lucirá más saludable, ya que el azúcar desata un proceso llamado glicación, que daña la elastina y el colágeno, por lo que al dejarla estos componentes estarán en niveles adecuados.

Finalmente, un beneficio importante es que al dejar de comer azúcar el hígado estará agradecido, pues según expertos, estará menos cargado. Según Nature, este ingrediente propicia la enfermedad de hígado graso, por lo que evitarla ayudará a cuidar este órgano.