Teniendo en cuenta lo anterior, el Ministerio de Salud aseguró que lo mejor para evitar el contagio y deshacerse de la necesidad sexual es hacer uso del autoerotismo: masturbarse, pues, además de prevenir cualquier amenaza, es una oportunidad para explorar zonas erógenas.

Y si lo suyo no es la masturbación, agradezca que no está en el Reino Unido, en donde fueron más extremistas y les prohibieron a sus habitantes tener sexo con personas que no vivan dentro de su casa; quienes hagan caso omiso estarían rompiendo la ley.

Ante el panorama propuesto en varios países, las personas se cuestionaron qué tan saludable podría ser tener sexo, por lo que los sexólogos Christian Martínez y Carlos Rodríguez, citando a la OMS, aseguraron que “NO se contagia” con los fluidos sexuales, pero sí con la saliva.

Pese a lo anterior, investigadores chinos hallaron restos de COVID-19 en el semen de hombres infectados, aunque aún se deben realizar más pruebas para identificar el tiempo de supervivencia del virus en el fluido.

No obstante, el problema para muchos va más allá de tener una pareja sexual, pues en un diálogo con Antena 3 la sexóloga Lorena Berdún manifestó que las personas han ido perdiendo el deseo sexual, debido al aumento del estrés en aislamiento.

En cuanto a quienes no toman la autoexploración como una alternativa y tampoco tienen una pareja sexual cerca, según Infobae, pueden llegar a tener problemas de estrés, sensibilidad del sistema inmune y, en los hombres, el pene puede atrofiarse.

Aunque el panorama de cuarentena para muchos puede no ser ideal, un estudio de la Fundación Universidad Konrad Lorenz encontró que los colombianos son quienes tienen mayor deseo de tener sexo, pero los papeles cambian cuando la mujer sobrepasa los 45 años.

Así que, como una forma para que los hombres no pierdan su sensibilidad al placer, la sexóloga Elsy Reyes recomendó algunos ejercicios, que ayudan a tener erecciones más fuertes y duraderas. Además, los invitó a desligarse de la idea de que la penetración es el único camino hacia el orgasmo.

Un truco que puede sumar a la explicación de Reyes es consumir patilla, pues ABC de España reveló que este alimento es denominado el viagra natural, aunque es una parte específica del producto la que se debería ingerir.

En cuanto a las mujeres, el sexólogo Ezequiel López peralta citó el libro ‘Why Women Have Sex?’, en el que los expertos investigadores dieron un ‘tip’, que incluye los pezones femeninos, para identificar el momento en el que una mujer consigue un orgasmo.

Teniendo en cuenta que para ellas no es fácil llegar al anhelado clímax, Flavia Dos Santos explicó qué es lo que pasa realmente con aquellas que aún no saben si han experimentado un orgasmo.

La masturbación es la primera recomendación que hacen los expertos a la población femenina para alcanzar su punto máximo de placer, y para llegar a este de una forma fácil y placentera, López Peralta enumeró las 4 cosas que no deben faltar en un ‘kit’ de masturbación.

Cuando el orgasmo está controlado y la mujer está explorando sus límites, Reyes aseguró que el ‘squirt’ puede ser el siguiente paso, no obstante, deberá tener en cuenta que conseguirlo dependerá del tamaño de las glándulas de Skene.

En conclusión, si no tiene qué hacer durante la cuarentena, lo que sobran son ideas para pasar el tiempo de la mejor manera: buscando el placer.