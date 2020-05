Las pruebas se realizaron en el hospital municipal de Shangqiu, China, según el diario británico The Guardian, que informa que los científicos advierten que son estudios preliminares y aún no se sabe con certeza si el virus se podría transmitir mediante una relación sexual sin protección.

“Se requieren más estudios para inspeccionar información detallada sobre el esparcimiento del virus, su tiempo de supervivencia y la concentración en el semen”, dijeron los científicos al Journal of the American Medical Association, citado por The Guardian.