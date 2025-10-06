En casi todo el mundo ya se conocen las consecuencias de fumar cigarrillo constantemente, como cáncer de pulmón, afectaciones en las vías respiratorias y mucho más, pero en cuanto a los vapeadores, que son electrónicos y vienen con sabores, las cosas son diferentes.

(Ver también: Frenazo a empresas y vendedores de vapeadores en Colombia por descuido con menores)

De hecho, muchas personas han dejado el cigarrillo para pasarse al vapeador con la idea de ir saliendo de esa adicción, mientras que otros simplemente lo hacen así porque consideran que es más saludable.

Sin embargo, lo cierto es que estos dispositivos también tienen riesgos importantes, especialmente los desechables, ya que están hechos con materiales que son dañinos para la salud y pueden tener como consecuencias bastante importantes.

Eso, de hecho, fue lo que le ocurrió a Zoe Shackleford, una joven de 29 años proveniente de Virginia, Estados Unidos, que recientemente tuvo que ser internada debido a una complicación pulmonar a causa del consumo de vapeador.

Según comentó la joven, comenzó a fumar a los 18 años, pero tan solo 4 años después los cambió por vapeadores, comenzando con los recargables, pero luego, por economía y comodidad, los reemplazó por desechables.

A raíz de eso, la mujer comenzó a sentir un dolor de garganta al cual no le puso cuidado, pero en el pasado mes de agosto se comenzó a ahogar y tuvieron que llevarla de urgencias al hospital, donde los estudios demostraron que los pulmones solo le estaban sirviendo al 50 %.

“Cuando ingresé por primera vez en el hospital, solo tenía abierto el 50 % de mis vías respiratorias. Se estaba cerrando por completo. Los médicos dijeron que, si no hubiera venido esa noche, probablemente no habría llegado al hospital”, dijo.

Pese a que le hicieron toda clase de estudios, todos salieron negativos, hasta que se le diagnosticó una neumonitis por hipersensibilidad (HP), que es una afección inflamatoria causada por una respuesta inmune ante sustancias inhaladas.

Y es que según los expertos, los vapeadores desechables suelen estar compuestos por metales tales como níquel, cromo, estaño o plomo, los cuales se filtran en el vapor inhalado y eso es lo que causa esta enfermedad.

“Dijo que tengo algo llamado neumonitis por hipersensibilidad. Dijo que no había visto esto en dos años. El vaporizador que estaba usando tenía un químico que reaccionaba negativamente con mis pulmones, básicamente cerrando mis vías respiratorias”, concluyó la mujer.

Ante esto, se comenzó con una terapia respiratoria constante para ir recuperando poco a poco la funcionalidad de los pulmones, pero igual su movilidad, respiración y demás nunca volvieron a ser iguales, por lo que se arrepiente de haber tomado esta decisión de consumir vapeadores, aunque a veces lo extraña.

(Ver también: Cuide su salud; conozca qué es más peligroso, si fumar cigarrillo o vapear)

Lo cierto es que este dispositivo también tiene riesgos importantes y por eso las personas que los consumen tienen que informarse bien para no hacerle más daño al cuerpo, ya que eso podría no tener solución.

