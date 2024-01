TAURO: A diferencia de quienes hablan sobre cualquier asunto con fluidez, usted no puede. No es miedo a que sus palabras produzcan indignación o rechazo; tampoco es por indiferencia; como dijo en latín Pluvio Terencio Africano, “soy humano y nada de lo humano me es ajeno”… Necesita analizar muy a fondo las situaciones a las cuales debe referirse; varios esperan su opinión como guía.

GÉMINIS: Usted resolvió no preocuparse tanto por lo que pasa. Se agotó de vivir de sobresalto en sobresalto, pendiente a cada minuto de lo que pudiera suceder, con el alma en vilo, conmocionado por los desastres naturales, la violencia, el descaro… Persistirá en su empeño, pero no es fácil; tendría que meterse debajo de la tierra para ignorar la realidad.

(Vea también: Numerología: atraer la buena suerte en las horas espejo es posible)

CÁNCER: Le advierten que debido a su franqueza las personas lo evitan y puede acabar solo en la cumbre de una montaña entre águilas y viento. También le insinúan que a causa de su neurosis no resiste ni el ruido, ni las conversaciones monotemáticas, ni la estupidez. Agregan que se cree superior a los demás, ellos no alcanzan su profundidad… Como su propósito es ser veraz con el prójimo y consigo mismo, está lejos de ser sociable en términos convencionales. Esto es lo que pasa.

(Lea también: Cuál será su número de la suerte para el 2024 y cómo calcular el que le traerá sorpresas)

Lee También

Pulzo complementa

Recientemente, dieron a conocer cómo les irá a algunos signos del Zodiaco durante febrero. Hay grandes advertencias para unos, y mensajes muy positivos para otros.

Los signos del Zodiaco tendrán que ser pacientes, ya que el tiempo se encarga de poner todo en su lugar, recomiendan no tener prisa ni estresarse.

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.