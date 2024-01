TAURO

Usted piensa en el pasado; recuerda caras, lugares, olores, largas conversaciones, el mar, su ruido, amaneceres en tierra fría y en tierra caliente, la llegada de la noche, el carrusel de pequeñas alegrías. También recuerda varias preocupaciones vanas por cosas que jamás sucedieron. A veces piensa que hubiera debido aprovechar más… Su pasado es importante, es un impulso vital para seguir, dice el horóscopo.

GÉMINIS

Usted no seguirá el ejemplo de los eternos buscadores de pleitos; su distancia con estos personajes es total. A veces por evitar conflictos no dice nada y los camorristas de oficio hacen de las suyas… Esta semana se opondrá a lo que no le parece, pondrá límites, se defenderá. Y cuando se encienda la polémica y empiecen las malas maneras y los gritos, dirá con tranquilidad que las cosas no son así, nada se resuelve así.

(Vea también: Cómo les irá hoy a Aries, Tauro y Géminis en el trabajo y el amor: “No puede ser acatando”)

CÁNCER

La fórmula para hacer bien su trabajo es confiar en que la creatividad es una fuente inagotable. Se le seguirán ocurriendo ideas originales que no pasarán desapercibidas, no se repetirá como un disco rayado, no caerá en la superficialidad, sus palabras tendrán brillo y serán convincentes. Usted necesitaba tiempo para despertarse; volverá a fluir después de la pausa.

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.