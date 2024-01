ACUARIO: A pesar de las malas noticias mantiene el buen ánimo; los problemas son mayores y no tienen solución rápida… Está convencido de que es clave la suma de voluntades individuales con el propósito de mejorar la vida, dice el horóscopo. ¿Que las políticas de bienestar pasen del papel a la práctica tomará tiempo y mientras tanto? Usted actuará desde su pequeño mundo.

PISCIS: Usted reflexionó a fondo: repasó distintos momentos de su vida para saber quién es de verdad. Lo que encontró en este viaje a bordo de sí mismo lo muestra como una persona capaz de aceptar la vida como es, con sus dolores agudos y tropiezos. Al mismo tiempo, reconoce la gran oportunidad que significa estar en este planeta, oportunidad que tiene entre las manos.

ARIES: Desde la ventana usted ve los mismos edificios del barrio, algunos más sucios que otros, las tejas de barro de la antigua casa y las personas, son las mismas que abren y cierran las ventanas. Todo sigue igual… A usted no le ha costado trabajo adoptar una disciplina estricta que, más allá de restricciones y sacrificios, le permitirá lograr sus metas, como anuncia el As de oros, su primer arcano.

TAURO: Usted piensa en el pasado; recuerda caras, lugares, olores, largas conversaciones, el mar, su ruido, amaneceres en tierra fría y en tierra caliente, la llegada de la noche, el carrusel de pequeñas alegrías. También recuerda varias preocupaciones vanas por cosas que jamás sucedieron. A veces piensa que hubiera debido aprovechar más… Su pasado es importante, es un impulso vital para seguir.

GÉMINIS: Usted no seguirá el ejemplo de los eternos buscadores de pleitos; su distancia con estos personajes es total. A veces por evitar conflictos no dice nada y los camorristas de oficio hacen de las suyas… Esta semana se opondrá a lo que no le parece, pondrá límites, se defenderá. Y cuando se encienda la polémica y empiecen las malas maneras y los gritos, dirá con tranquilidad que las cosas no son así, nada se resuelve así.

CÁNCER: La fórmula para hacer bien su trabajo es confiar en que la creatividad es una fuente inagotable. Se le seguirán ocurriendo ideas originales que no pasarán desapercibidas, no se repetirá como un disco rayado, no caerá en la superficialidad, sus palabras tendrán brillo y serán convincentes. Usted necesitaba tiempo para despertarse; volverá a fluir después de la pausa.

LEO: Su relación amorosa estará en el centro para que no se vuelva invisible como esa silla descolorida que está contra la pared… Sería una lástima abrir la puerta de la casa con infinito desgano, asfixiar la pasión, olvidarse de la cercanía, la solidaridad y el abrazo. Y pasar a los días regulares, a las obligaciones sin fin que aumentan la ausencia, al vacío que entristece.

VIRGO: De acuerdo con el ocho de espadas del Tarot, usted se arrepiente de los juicios tajantes sobre las personas, que hace sin pensarlo. A veces tiene razón, otras veces se equivoca y después se da cuenta de que sus apreciaciones no tienen sustento, son prejuicios que tienden mantos de duda. Será cuidadoso, entonces, para referirse a las personas; dejará que los hechos hablen, los hechos son elocuentes.

LIBRA: Si está bien o está mal, eso no importa… Se trata de que usted se distanció de algunas personas con quienes no comparte el sentido de la vida; las conversaciones sobre distintos temas se volvieron muy difíciles, casi imposibles, no encontraba qué decir, cualquier pequeña observación levantaba polvareda, siempre se llegaba a roces intransigentes y a criticar todo bajo el lente del rechazo.

ESCORPIÓN: Su decisión de moverse es un rebrote de vida que deja atrás árboles secos y flores marchitas; coincide también con la idea de renovación y encuentro de caminos novedosos para avanzar… Su vitalidad está a tono con lo que será el año del dragón de madera, positivo e inspirador, de acuerdo con el horóscopo chino y que está a punto de empezar el 10 de febrero.

SAGITARIO: Para solucionar varios problemas usted volverá a antiguas fórmulas que tuvieron éxito. No se trata de innovar porque si, como está sucediendo en su trabajo, en el que varios están inventando el mundo. Y por dicha razón, con una buena dosis de arrogancia, desconocen la experiencia, que debieran tener en cuenta para aprender de los errores y no repetirlos. Seguirán los errores.

CAPRICORNIO: Usted oye en silencio las conversaciones y hace lo mismo con las noticias. Para alejarse del ruido, cierra la puerta, camina por calles tranquilas y evita a toda costa los espacios en donde hay música estridente y chismes. Se aburrió con tantas boberías ruidosas que circulan: se vuelven profecías, verdades irrefutables y leyes de obligado cumplimiento.

