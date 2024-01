Acuario:

Piscis: A pesar de que las vacaciones se acabaron, usted necesita más tiempo para estirar las piernas y tener la mente en blanco, sin sentirse culpable por no hacer nada, sin tener que esconderse de quienes lo vigilan y lo hacen saltar de la silla para ser productivo… Requiere más tiempo con el fin de redondear sus proyectos; lo único que tiene claro es la urgencia de cambiar.

Aries: Este año no permitirá que los acontecimientos lo lleven y lo traigan, no se llenará la cabeza de proyectos ambiciosos que no son viables por la fuerza de la realidad, no estará en donde no quiere estar, no empezará ni continuará conversaciones inútiles, no alentará relaciones que le hacen daño y sobretodo no oirá declaraciones públicas que no conducen a nada, solamente confunden y hacen ruido… Está claro lo que no quiere.

(Vea también: Horóscopo para este fin de semana de Géminis, Cáncer y Leo; así les irá en el amor y más)

Tauro: Usted está obsesionado hasta la enfermedad con ordenar todas sus cosas… De acuerdo con el seis de copas, su tercer arcano del Tarot, no ha vivido en el desorden, al garete, de manera irresponsable; el día y la noche tampoco se le juntan, sabe en qué mes y en qué año está, no ha perdido la noción del tiempo. Vale, entonces, la pregunta ¿Cuál es su desorden?

Géminis: Sobre su vida… Trazará una línea con el fin de que nadie se entrometa, ni siquiera con buenas intenciones… Tiene derecho de vivir a su manera con libertad; no puede seguir acatando lo que los demás deciden sobre su vida. Usted no está en la trastienda haciendo cosas prohibidas que debe mantener en secreto ¿Qué piensa?

(Vea también: Horóscopo de hoy 12 de enero para todos los signos del Zodiaco: “Se vienen cambios”)

Cáncer: Quienes lo buscan en este momento no pretenden adueñarse de sus ideas y hacerlo a un lado después, sin darle el crédito, eso ya pasó… Tampoco lo hacen por conveniencia, esa fea costumbre de estar al lado de alguien para aprovecharse de su importancia y brillo. Varias personas conscientes de su seriedad –usted sí hace lo que dice- se le unirán para trabajar en beneficio colectivo.

Leo: Sus molestias de salud no son imaginaciones, parecidas a las del enfermo imaginario de Moliere, escudado en las enfermedades para encubrir sus manías y obsesiones… A juzgar por el seis de espadas del Tarot, sus dolores no tienen una raíz emocional; tratará, entonces, de encontrar sus causas físicas para tener un cuerpo sano y una mente sana: este es uno de sus propósitos para el 2024.

(Vea también: Horóscopo reveló cómo será el 2024 en el año del Dagrón: se sacudirán muchas vidas)

Virgo: Usted no quiere soñar en vano. Por otra parte, sólo pragmatismo… No quiere amarrar la imaginación con el fin de que no haga estragos como la loca de la casa. Sus ensoñaciones lo animan para resistir embotellamientos de tránsito, cambios bruscos de clima, compromisos aburridísimos, noticias desalentadoras, etcétera. Su desafío es equilibrar el idealismo y el pragmatismo ¿No le parece?

Libra: De acuerdo con el cuatro de copas, al revés, usted se entretiene, mira para otro lado y los problemas siguen ahí… Deja pasar el tiempo con la esperanza de que este aclare los malos entendidos, por cuenta de los cuales “la distancia entre los dos es cada día más grande”… Su relación amorosa lo reclama.

(Vea también: Horóscopo chino 2024: cuándoinicia el año del Dragón y cuáles son las predicciones)

Escorpión: Los cambios en pequeñas rutinas anuncian otros de fondo, que seguirán… A finales del año pasado usted solucionó problemas complejos con valentía; hoy puede pensar con libertad, moverse de igual manera, avanzar. De acuerdo con el diez de copas, su único arcano del Tarot, la vida será movimiento como le gusta.

Sagitario: Para contrarrestar tantas incoherencias que desesperan, usted se concentrará en la vida de verdad. Hará su trabajo con responsabilidad, sin consentir tapujos ni atropellos; también huirá de tanta superficialidad y mal gusto y se preocupará por el alma, que de acuerdo con algunos tiene peso y duele. Aunque suene a cliché, será consciente de que vida no hay sino una y se va entre los dedos.