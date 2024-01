Capricornio

22 de diciembre a 20 de enero

A veces te encuentras en espacios muy desesperanzadores que solo te llenan de mala energía y negativismo. Suelta, si no lo haces esto te va a generar perdidas emocionales que pueden afectarte demasiado. Palabra del día: Perspectiva

21 de Enero a 19 de Febrero

No critiques tanto lo que no te gusta de los demás, a veces son tus propias inseguridades las que hablan por ti. Palabra del día: Lánzate

Piscis

21 de febrero a 20 de marzo

El estilo de vida que estás llevando no es el más acertado. Ahora no ves cómo te perjudican las cosas, pero en pocos meses verás que el mundo de fantasía que creaste no existe. Palabra del día: Calma

Aries

21 de marzo a 20 de abril

Estás en un momento donde no se te escapa nada. Aprovecha la luz universal para encaminar tus ideas y no dejar volando tus proyectos. Palabra del día: Aterriza

Tauro

21 de abril a 21 de mayo

Es probable que hoy te lleves muchas sorpresas desagradables en el aspecto emocional. No te llenes de soberbia ni dejes que la ira se apodere de tus pensamientos. Palabra del día: Cree.

Géminis

22 de mayo a 21 de junio

Por fin se quitan de tu camino los obstáculos que no te dejaban avanzar. Llénate de calma porque todo vuelve a encarrilarse, este momento es de prosperidad y éxito.

Palabra del día: Estabilidad

21 de junio a 23 de Julio

Si no logras equilibrar tu ego las consecuencias van a ser fatales. No te desgastes energéticamente con lo que no va a pasar. Vive los días como vienen, deja de forzar las cosas para que estén a tu favor. Palabra del día: Gozo

Leo

24 de julio a 23 de agosto

Este es el momento de invertir en lo que llevas pensando hace un buen tiempo. El momento de gastar pasó, dale entrada a lo que te puede llevar a la cima con tus proyectos. Palabra del día: Amor propio

24 de agosto a 23 de septiembre

Te estás volviendo demasiado testarudo y no escuchas razones. Por favor para, estás alejando a todas las personas que quieres construir cosas interesantes contigo. Palabra del día: Conéctate

Libra

24 de septiembre a 23 de octubre

Estás en un momento de plenitud y transformación que debes aprovechar. Las buenas noticias en tu plano laboral te dejarán con mucha motivación, por fin todo se alinea.

Palabra del día: Sanar

Escorpio

24 de octubre a 22 de noviembre

Eres una persona muy creativa y tienes las ideas muy claras en este instante. Desarrolla toda tu capacidad y ponla en nuevos proyectos laborales. Mucha ventura a partir de ahora. Palabra del día: Atención

Sagitario

23 de noviembre a 21 de diciembre

Estás seguro y te sientes muy dominante en tu entorno sentimental. No te pases de la raya, hay cosas que no están bien y te estás haciendo el ciego. Palabra del día: Oportunidad.

