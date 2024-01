ARIES

Este año no permitirá que los acontecimientos lo lleven y lo traigan, no se llenará la cabeza de proyectos ambiciosos que no son viables por la fuerza de la realidad, no estará en donde no quiere estar, no empezará ni continuará conversaciones inútiles, no alentará relaciones que le hacen daño y sobre todo no oirá declaraciones públicas que no conducen a nada, solamente confunden y hacen ruido… Está claro lo que no quiere.

TAURO

Usted está obsesionado hasta la enfermedad con ordenar todas sus cosas… De acuerdo con el seis de copas, su tercer arcano del Tarot, no ha vivido en el desorden, al garete, de manera irresponsable; el día y la noche tampoco se le juntan, sabe en qué mes y en qué año está, no ha perdido la noción del tiempo. Vale, entonces, la pregunta ¿Cuál es su desorden?

(Vea también: Horóscopo para todos los signos: así le irá en el amor, dinero y salud del 15 al 21 de enero)

GÉMINIS

Sobre su vida… Trazará una línea con el fin de que nadie se entrometa, ni siquiera con buenas intenciones… Tiene derecho de vivir a su manera con libertad; no puede seguir acatando lo que los demás deciden sobre su vida. Usted no está en la trastienda haciendo cosas prohibidas que debe mantener en secreto ¿Qué piensa?

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.