La Luna en Capricornio aporta estructura y determinación. Descubra cómo cada signo del Zodiaco puede equilibrar pasión, realismo y propósito en amor, prosperidad y salud.

Sigue a PULZO en Discover

El fin de semana del 25 al 26 de octubre 2025 llega con una mezcla de entusiasmo, introspección y estrategia. La Luna creciente en Sagitario abre la etapa con energía expansiva, optimismo y visión espiritual, mientras el Sol recién ingresado en Escorpio invita a mirar hacia adentro, sanar heridas y transformar lo que aún pesa en el alma.

(Vea también: Horóscopo del 20 al 24 de octubre de 2025: una semana para cerrar ciclos y sembrar equilibrio)

El viernes es ideal para proyectar metas y confiar en la guía interior, aprovechando la intuición y el entusiasmo que caracteriza a este signo de fuego.

Lee También

Horóscopo de la semana para todos los signos del Zodiaco

La astróloga Angelik Perfra (@witchyangelik ) ha revelado sus predicciones para cada signo zodiacal del 25 al 26 de octubre, brindando una guía especial para esta semana.

Aries

En el amor, las emociones intensas se aclaran; en pareja, el diálogo será esencial y los solteros podrían sentir un fuego interior renovado. La prosperidad requiere canalizar la energía en proyectos que desafíen y motivan; la disciplina traerá resultados. Evite el exceso de impulso y escuche a su cuerpo. Número: 7 | Color: Rojo escarlata | Arcano: El Carro.

Tauro

Venus otorga armonía: en pareja, la conexión será estable, mientras que los solteros podrían encontrar un vínculo confiable. En lo profesional, la organización y el esfuerzo constante abrirán nuevas oportunidades. Salga de la tensión emocional y descanse. Número: 2 | Color: Verde oliva | Arcano: La Templanza.

Géminis

La comunicación sana todo conflicto; en pareja, exprese sus sentimientos, y los solteros pueden vivir un encuentro inesperado. En la prosperidad, nuevas ideas florecen, pero se requiere enfoque en una sola meta. Descanse la mente y evite sobreestimulación. Número: 9 | Color: Amarillo brillante | Arcano: El Mago.

Cáncer

El Sol en Escorpio despierta magnetismo; los lazos de pareja se fortalecen y los solteros podrían conectar con alguien profundamente. En lo económico, cierre ciclos y confíe en la intuición para iniciar nuevos proyectos. Purifique emociones con baños de agua o sal. Número: 3 | Color: Plata lunar | Arcano: La Luna.

Leo

Marte activa la pasión; en pareja, la llama se renueva, y los solteros atraerán miradas poderosas. Avance profesionalmente con coraje y visión clara. Priorice el descanso para mantener la energía. Número: 10 | Color: Dorado solar | Arcano: El Sol.

Virgo

Momento de claridad emocional; en pareja, establezcan límites sanos y los solteros conocerán a alguien que valore su esencia. Su mente analítica será clave para concretar proyectos. Mejore hábitos de sueño y alimentación. Número: 6 | Color: Azul índigo | Arcano: El Ermitaño.

Libra

Venus en su signo favorece la armonía; en pareja, reina la calma, y los solteros podrían vivir un reencuentro inesperado. Es momento de acuerdos justos y nuevas alianzas profesionales. Busque equilibrio interior y evite absorber tensiones externas. Número: 1 | Color: Rosa cuarzo | Arcano: La Justicia.

Escorpio

Su temporada solar inicia con intensidad; en pareja, la pasión se intensifica y los solteros podrían experimentar una conexión transformadora. Confíe en su poder interno y aproveche oportunidades importantes. Realice limpieza energética profunda. Número: 8 | Color: Negro amatista | Arcano: La Muerte.

Sagitario

La Luna activa su entusiasmo; en pareja, los planes compartidos fluirán, y los solteros encontrarán personas inspiradoras. Nuevas visiones laborales o espirituales comienzan a materializarse. Conéctese con la naturaleza y el movimiento. Número: 4 | Color: Naranja fuego | Arcano: La Rueda de la Fortuna.

Capricornio

La Luna estabiliza vínculos; en pareja, el diálogo maduro fortalece relaciones, y los solteros podrían atraer relaciones serias. Recoge frutos del esfuerzo constante y libere tensión muscular y emocional. Número: 0 | Color: Gris perla | Arcano: El Mundo.

Acuario

Plutón transforma la forma de amar; en pareja, la conexión se renueva, y los solteros conocerán personas fuera de lo común. Proyectos innovadores o espirituales avanzan con fuerza. Necesita descanso mental y desconexión digital. Número: 5 | Color: Azul eléctrico | Arcano: La Estrella.

Piscis

El Sol despierta sensibilidad; en pareja, el vínculo se profundiza, y los solteros podrían vivir conexiones de alma. La intuición guiará decisiones en la prosperidad. Practique meditación o terapias de agua para armonizarse. Número: 11 | Color: Turquesa místico | Arcano: El Hierofante.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.