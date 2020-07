View this post on Instagram

#Silvyfit Rutina de Glúteos y Cuadriceps! TE RETOO👊🏻! ❤+ Guardalo y TAG a tu amiga/o!!! DESLIZA 👉🏻!!!!! Son 6 ejercicios en total (mas un finisher que solo se repite una vez al final)! Los hice en 3 SUPERSETS! 2 ejercicios que debes completar uno detras del otro SIN DESCANSAR ENTRE CADA UNO. Descansar 30 segundos a 1 minutos después de completar una ronda de los 2 y volver a repetirlo hasta completarlos 3 o 4 veces. Después hacer el siguiente SUPERSET. RUTINA EXPLICADA ABAJO 👇🏼! ——————————————————— #SilvyFit Glutes + Quads Workout at Home. I challenge you to try this workout! ❤, Tag and challenge your friend to try it. Complete ROUTINE BELOW 👇🏼! Let me know if you try it. 6 exercises in total (plus the burnout at the end) . I did it in 3 SUPERSETS, 2 exercises in each that should be done back to back! Rest 30 seconds to 1 minute after finishing one round of the 2 exercises and repeat until you have done it 3-4 times. Then move to the next superset. ——————————————————— Rutina/Workout: SUPERSET #1 Repetir 3 o 4 veces 1. Step-ups 12-15 reps de cada lado + Taps 10 reps de cada lado 2. Single Leg Wall Sit 20-30 segundos en cada pierna SUPERSET #2 Repetir 3 o 4 veces 3. Front Squat with Pulse 15 reps 4. Plie Abduction 15-20 reps SUPERSET #3 Repetir 3 o 4 veces 5. Squat to Lunge 20 reps 6. Seated Pistol Squat 12-15 reps Finisher: 30 segundos squats abiertos y cerrados 30 segundos pulses 30 segundos abducción sosteniendo la sentadilla 30 segundos squat normal Seguir hasta que no puedas mas!! #homeworkout #rutinaencasa #fitness #workouts #gym #workoutmotivation #glutes #gluteworkout #yoentrenoencasa