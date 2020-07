View this post on Instagram

Mascarilla Exfoliante de pétalos y agua de rosas ! 2 recetas para todo el cuerpo que me han encantado espero que les guste tanto como a mi !….. a consentirseee👏🏽👏🏽🧖🏽‍♀️🙌🏽 Exfolia Suaviza Mejora la textura de la piel Antienvejecimiento Hidratante MARAVILLOSA ! Ingredientes mascarilla exfoliante 🌹🧖🏽‍♀️ -Colageno hidrolizado -Agua de rosas (de la que preparamos) -vitamina E -vitaminaC Ingredientes agua de rosas ❤️💦 -Pétalos de rosas -Agua destilada -Aceites esenciales de limón y lavanda 🍋🌱 (estos te ayudan a reducir el estrés, te ayudan a tener un sueño reparador ,a elevar el estado de ánimo y con la resequedad en la piel )